Підступна недуга без симптомів: про яку хворобу тисячі українців дізнаються занадто пізно

Медики попереджають про рак легень / © pexels.com

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Близько 13 тисяч — саме стільки щороку в Україні діагностують нових випадків раку легень. У зоні ризику — передовсім курці, навіть із невеликим стажем.

Кашель, виділення крові, задишка та біль у грудях — це основні симптоми недуги. Але вона підступна тим, що на ранніх стадіях може себе взагалі ніяк не проявляти. Як уберегтися? І чи достатньо в Україні роблять для профілактики на державному рівні?

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Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість усе про профілактику та діагностику небезпечної хвороби.

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«Куріння — це як наркотик»: історія Миколи Васильовича

Микола Васильович помітно хвилюється. Пройти комп’ютерну томографію легень його спонукав 35-річний стаж курця. Наразі йому 60 років, і він добре пам’ятає, як викурив свою першу цигарку під час служби в армії.

«Ну, я вважаю, що куріння — це як наркотик, розумієте? Якщо почав, то вже потім тяжко кинути», — зітхає киянин Микола Нагорний.

Фахівці зазначають, що ситуація з поширенням тютюнопаління в країні залишається тривожною.

«На жаль, майже чверть населення України є наразі курцями, і при цьому чоловіки, звісно, курять більше, ніж жінки — майже 40% чоловіків є курцями. Молодь, звісно, курить менше, але за останніми дослідженнями ВООЗ, майже 18% підлітків вже курять», — констатує завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я Олена Запорожська.

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Шкода від вейпів, ТВЕНів та кальяну: міфи тютюнової індустрії

Шкідливий вплив куріння на людський організм науковці досліджують понад пів століття. Вже давно з’ясовано: разом із сигаретним димом людина вдихає понад 7 тисяч хімічних речовин!

ТВЕНИ та стіки: під час їхнього використання вдихається понад 50 токсичних речовин.

Кальян: одна година затягування дорівнює викурюванню близько 100 звичайних сигарет.

Паучі (нікотинові подушечки): концентрація нікотину в них може бути у 20 разів вищою, ніж у цигарці.

Вейпи та електронні сигарети: точний хімічний склад рідин часом взагалі важко відстежити.

«Тютюнова індустрія проштовхує думку, що це безпечно, і навіть пропонують користуватися вейпами для того, щоб кинути курити. Але це хибна думка. За результатами останніх досліджень у Європі, зі 100 курців, які намагалися кинути курити за допомогою вейпів, лише 2 людини справді кинули. А 30% почали курити і звичайні цигарки, і вейпи одночасно», — попереджає Олена Запорожська.

Саме через багаторічну пристрасть до цигарок у Миколи Нагорного виникли серйозні проблеми із серцем. Відтоді він не курить уже 6 років.

«У мене стався інфаркт, і лікарі запитали, скільки я курю в день. Я сказав, що пачку, хоча курив практично дві. І вони просто сказав: якщо хочете жити — кидайте курити», — пригадує чоловік.

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Рак легень в Україні: статистика та стадії виявлення

За твердженням медиків, саме куріння є головним чинником розвитку раку легень.

«У структурі захворювань на злоякісні новоутворення рак легень, на жаль, займає друге місце і становить 14% від усіх онкологічних захворювань. Наприклад, у 2024 році однією з основних причин смертності чоловіків віком від 30 до 74 років був саме рак легень», — наголошує фахівчиня ЦГЗ.

Головна проблема полягає в тому, що люди звертаються за допомогою занадто пізно.

«Основними проявами захворювання зазвичай є біль або кровохаркання. Перша і друга стадії виявляються лише десь у 30% пацієнтів. Близько 40% — це вже четверта стадія. І третя стадія — наймасовіша за кількістю пацієнтів», — розказує заступник медичного директора Національного інституту раку, хірург-онколог В’ячеслав Копецький.

Безкоштовне КТ в Інституті раку: як пройти обстеження

У зоні ризику перебувають навіть колишні курці. Саме тому Микола Васильович прийшов до Національного інституту раку на низькодозову комп’ютерну томографію (КТ). Ця процедура допомагає розгледіти найменші початкові прояви онкології.

«Опромінення при низькодозовому КТ становить лише 0,5–0,8 мЗв. Якщо порівняти з КТ трьох зон із контрастом, там ми маємо від 10 до 20 мілізівертів. А при звичайному рентгені легень доза становить від 0,1 до 0,5 мЗв», — пояснює завідувач відділення променевої діагностики Національного інституту раку Олександр Ганіч.

У приватних клініках таке КТ коштує від 1000 до 1500 гривень. Проте в Національному інституті раку його наразі роблять безкоштовно у межах наукового дослідження з діагностики раку легень.

Хто може взяти участь у безкоштовному дослідженні:

Особи віком від 50 років;

Люди зі стажем куріння 20 або більше «пачко-років» (наприклад, 1 пачка на день протягом 20 років);

Особи, які кинули курити не більше ніж 15 років тому.

Законодавчі ініціативи та результати обстеження

Фахівці наголошують: крім діагностики, надважливою є профілактика на державному рівні. Україна вже заборонила куріння у громадських місцях та зобов’язала друкувати графічні попередження на пачках.

Водночас у парламенті майже два роки чекає на розгляд законопроєкт, який має повністю прибрати цигарки та девайси з відкритої вітрини магазинів.

«В Ірландії, коли ви заходите в супермаркет, ви не бачите вільної викладки сигарет. Дитина, яка цього не бачить і в якої в сім’ї ніхто не курить, навіть не матиме думки шукати, де вони продаються», — наводить приклад Олена Запорожська.

Для Миколи Васильовича томографія тривала лише кілька хвилин, а результатом стала радісна звістка від лікарів: його легені здорові! Чоловік пообіцяв медикам більше ніколи не повертатися до шкідливої звички.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО В ЗАПОРІЖЖІ! 7 ЗАГИБЛИХ! У ТЦК викрили тисячі незаконних рішень | ТСН 20:00 11 серпня

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