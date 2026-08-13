Обов’язково полийте цим грядки після цибулі й часнику: виснажена земля перетвориться на чорнозем

Чим підживити грядку після цибулі й часнику / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Після збирання часнику та цибулі не варто залишати грядку без уваги. За сезон ґрунт віддає рослинам поживні речовини, а після прополювання й перекопування може втрачати частину органічної маси. Тому саме наприкінці літа добре зайнятися його відновленням. Один із доступних домашніх способів — настій із готового компосту. Це не чарівна рідина, але вона може стати додатковим органічним підживленням.

Як приготувати компостний настій

Візьміть приблизно одну частину добре перепрілого, зрілого компосту та 5-10 частин води. Компост має бути темним, розсипчастим і без неприємного запаху.

Реклама

Суміш перемішайте та залиште на кілька днів, періодично помішуючи. Потім рідину процідіть. Для поливу грядки настій використовують як ґрунтову підживу, виливаючи його безпосередньо на землю.

Реклама

Важливо: не використовуйте свіжий гній або недозрілий компост. Неготова органіка може містити небажані мікроорганізми, а під час розкладання мікроби можуть тимчасово забирати з ґрунту доступний азот.

Що зробити після поливу

Щоб земля справді відновлювалася, одного настою недостатньо. Після збирання часнику та цибулі варто розпушити грядку, прибрати бур’яни та внести готовий компост тонким шаром.

Саме тверда органічна маса працює довгостроково: вона поступово розкладається, збільшує вміст органічної речовини та допомагає ґрунту краще утримувати воду й поживні елементи. На піщаних ґрунтах органіка покращує утримання вологи та поживних речовин, а на важких глинистих — аерацію й дренаж.

Ще кращий варіант — сидерати

Після часнику та цибулі можна посіяти сидеральну культуру. Українські агрономи рекомендують серед варіантів для післяжнивної сидерації олійну редьку, гірчицю, ріпак, люпин, вику, горох, жито та інші культури. Сидерати повертають у ґрунт органічну масу, підтримують біологічну активність і допомагають захистити землю від втрати вологи та ерозії.

Реклама

Новини партнерів