Авокадо не потемніє так швидко: простий спосіб зберегти його зеленим після розрізання

Авокадо / © pexels.com

Реклама

Авокадо швидко темніє після розрізання, однак цей процес можна сповільнити за допомогою простих продуктів, які є на багатьох кухнях.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

Реклама

Чому авокадо темніє

Як пояснила шеф-кухарка та засновниця Gracefully Fed Трейсі Вайнтрауб, зміна кольору починається після контакту м’якоті авокадо з киснем.

Реклама

У м’якоті авокадо містяться феноли та фермент поліфенолоксидаза. Під час контакту з киснем фермент змінює хімічну структуру фенолів. Унаслідок реакції утворюється коричнево-чорний пігмент меланін, через що зелена м’якоть поступово змінює колір.

Саме тому один із головних способів уповільнити потемніння — максимально обмежити контакт розрізаного авокадо з повітрям.

Як зберегти авокадо зеленим

Один із найпростіших способів — нанести на зріз трохи свіжого лимонного або лаймового соку. Його кислотність пригнічує активність поліфенолоксидази, завдяки чому м’якоть темніє повільніше.

Альтернативою може бути оливкова олія. За словами Вайнтрауб, тонкий шар олії створює бар’єр між поверхнею авокадо та повітрям і таким чином зменшує контакт із киснем.

Реклама

Після оброблення лимонним соком або оливковою олією авокадо варто покласти до герметичного контейнера та поставити до холодильника. Контейнер додатково обмежить доступ повітря, а низька температура сповільнить активність ферменту.

Водночас навіть за правильного зберігання нарізане авокадо рекомендують з’їсти протягом трьох-чотирьох днів.

Поширена порада залишати кісточку в розрізаному авокадо або гуакамоле не запобігає потемнінню. Причина проста: кісточка не захищає відкриту поверхню м’якоті від контакту з киснем.

Якщо авокадо вже стало коричневим саме через окиснення, це не обов’язково означає, що воно зіпсувалося. За словами Вайнтрауб, таке авокадо зазвичай залишається безпечним для споживання, хоча його смак може стати трохи гірким, а текстура — м’якшою.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати баклажани «як гриби». Завдяки спеціям, часнику та зелені овочі набувають особливого смаку, а сама закуска готується за лічені хвилини.

Новини партнерів