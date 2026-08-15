У Марганці загинуло немовля після атаки РФ: серед поранених двоє дітей

Наслідки атаки на Марганець / © Олександр Ганжа

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Унаслідок російської атаки по Марганцю в ніч проти 15 серпня загинуло тримісячне немовля.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Тримісячний хлопчик загинув у Марганці через нічну атаку росіян», — йдеться у повідомленні.

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За його словами, вночі російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому будинку.

Унаслідок атаки 11 людей дістали поранення. Семеро постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Серед поранених також двоє дітей — 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 серпня ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя.

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Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 15 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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