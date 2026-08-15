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У Марганці загинуло немовля після атаки РФ: серед поранених двоє дітей
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого також постраждали 11 людей.
Унаслідок російської атаки по Марганцю в ніч проти 15 серпня загинуло тримісячне немовля.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Тримісячний хлопчик загинув у Марганці через нічну атаку росіян», — йдеться у повідомленні.
За його словами, вночі російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому будинку.
Унаслідок атаки 11 людей дістали поранення. Семеро постраждалих госпіталізували у важкому стані.
Серед поранених також двоє дітей — 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 серпня ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 15 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.