ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

У Марганці загинуло немовля після атаки РФ: серед поранених двоє дітей

Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого також постраждали 11 людей.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки атаки на Марганець

Наслідки атаки на Марганець / © Олександр Ганжа

Унаслідок російської атаки по Марганцю в ніч проти 15 серпня загинуло тримісячне немовля.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Тримісячний хлопчик загинув у Марганці через нічну атаку росіян», — йдеться у повідомленні.

За його словами, вночі російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому будинку.

Унаслідок атаки 11 людей дістали поранення. Семеро постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Серед поранених також двоє дітей — 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 серпня ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 15 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie