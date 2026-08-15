Чоловік ризикнув переночувати на острові, який «вбиває, якщо ти вдихнеш»: чим усе закінчилося

Чоловік провів ніч на небезпечному острові Шотландії / © pixabay.com

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Шотландський острів Грюїнард протягом десятиліть залишався закритим через зараження сибірською виразкою та мав репутацію одного з найнебезпечніших місць у Великій Британії. Попри його минуле, ютубер Дара Та разом із другом вирушив на острів, щоб переночувати там і з’ясувати, чи зберігся у ґрунті небезпечний збудник.

Про це повідомило видання LADBible.

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Грюїнард розташований у затоці між Гарілоком та Уллапулом на північному заході Шотландії. Острів став відомим як «Острів сибірської виразки» після експериментів часів Другої світової війни.

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Британські науковці випробовували там біологічну зброю з використанням бактерії Bacillus anthracis — збудника сибірської виразки. Забруднення виявилося настільки серйозним, що 1945 року острів визнали непридатним для проживання та на десятиліття обмежили доступ до нього.

У 1980-х роках до проблеми Грюїнарда привернула увагу група активістів Dark Harvest Commando. Її учасники вивезли з острова заражений ґрунт, після чого влада взялася за масштабне очищення території. Зрештою острів офіційно визнали безпечним.

2022 року Грюїнард знову опинився в центрі уваги — значну частину його території охопила масштабна пожежа.

Ютубер провів ніч на Грюїнарді

Дара Та разом із другом Меттом Джеймсом вирішили самостійно дослідити острів після пожежі. Вони планували оглянути випалену територію, провести там ніч, а також зібрати ґрунт для подальшої перевірки в лабораторії.

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Під час експедиції чоловіки одягали захисні костюми та протигази, а також дезінфікували спорядження. За словами Дари, сліди пожежі все ще були добре помітними. Як зазначив ютюбер, на острові знаходяться черепи, водночас «немає живої природи».

Згодом чоловіки облаштували табір і залишилися на острові на ніч. Зібрані зразки ґрунту вони передали до лабораторії, щоб встановити, чи містять вони Bacillus anthracis.

Чи знайшли збудник сибірської виразки

Як розповів Дара, лабораторний аналіз відібраних зразків не виявив Bacillus anthracis. Такий результат здивував ютубера, адже саме зараження цією бактерією свого часу зробило Грюїнард небезпечним і закритим для відвідування на десятиліття.

Зазначимо, що аналіз окремих зразків, які зібрали мандрівники, не свідчить про те, що острів можна вільно відвідувати. Водночас наразі Грюїнард перебуває у приватній власності.

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Після пожежі 2022 року острів поступово відновлюється. На ділянках, які були випалені вогнем, знову почала з’являтися рослинність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії 61-річний чоловік опинився на межі смерті після укусу павука. Пітер Мерфі переніс чотири операції та провів чотири дні в медикаментозній комі, а лікарі попереджали, що йому може знадобитися ампутація руки.

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