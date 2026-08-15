Землю накриють магнітні бурі: скільки штормитиме та як пережити ці дні

Вплив корональної діри на Землю стане ще потужнішим / © ТСН.ua

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15–16 серпня геомагнітна активність очікується приблизно на рівні Kp 2, що відповідає спокійній ситуації. Водночас дані можуть оперативно змінюватися залежно від активності Сонця.

Про це повідомляє British Geological Survey Geomagnetism .

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Сонце залишили два викиди корональної маси. Їх поступове прибуття на Землю спровокує магнітну буря рівня STORM G1 14−15 серпня, та геошторм рівня G2 16−17 червня.

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У суботу, 15 серпня, сильних геомагнітних збурень наразі не прогнозують. NOAA використовує планетарний індекс Kp для оцінювання збурень магнітного поля Землі. Значення від 5 і вище вже відповідає геомагнітній бурі, тоді як нижчі показники означають спокійніші або активні умови.

На неділю, 16 серпня, попередні прогнози також показують спокійний геомагнітний фон — близько Kp 2. Тому сильна магнітна буря на цей день наразі не очікується.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

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