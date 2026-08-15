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Сільвія Боктор із Канади належить до рідкісної категорії людей, які свого часу навіть чекали на візити до стоматолога. Причина була незвичайною: жінці подобалося спостерігати за реакцією лікарів, коли вони бачили її унікальні зуби, які, здавалося, зійшли зі сторінок підручника.

Як пише Книга рекордів Гіннеса, у Сільвії три надлишкові зуби росли в одній зубній лунці разом із основним зубом. Таким чином, в одному невеликому просторі розміщувалися одразу чотири зуби, що щоразу дивувало стоматологів.

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«Один стоматолог сказав мені, що мені потрібне ортодонтичне лікування, бо спочатку він думав, що це мої звичайні зуби, які просто потрібно вирівняти», — розповіла Сільвія виданню. «Потім він придивився уважніше, зрозумів, що це надлишкові зуби, і сказав, що ніколи не бачив нічого подібного!».

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Цікаво, що Сільвія не народилася з видимими додатковими зубами. За її словами, вперше їх виявили на панорамному рентгенівському знімку, коли їй було 20 років.

Упродовж багатьох років різні стоматологи радили жінці видалити надлишкові зуби. Проте Сільвія ретельно їх доглядала, зокрема регулярно користувалася зубною ниткою, і вирішила не поспішати з операцією, адже додаткові зуби не завдавали їй болю чи іншого дискомфорту.

Сільвія Боктор / © Guinness World Records

Її незвичайна анатомія зрештою принесла їй титул «Гіннеса». У січні Сільвія отримала рекорд за найбільшу кількість зубів в одній щелепі серед жінок. При цьому, як зазначає видання, відомих конкуренток у цій категорії наразі немає.

«Усі ці реакції змусили мене ще більше захотіти зберегти їх і дбати про них», — сказала вона.

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Стан, за якого у людини формуються додаткові зуби, називається гіпердонтією. Це рідкісна, але добре відома стоматологічна аномалія, за якої в ротовій порожнині з’являється один або декілька зубів понад нормальну кількість.

За оцінками стоматологів, гіпердонтія становить приблизно 1–3% стоматологічних аномалій. У більшості дітей є 20 молочних зубів, а в дорослих — 32 постійні. Тому три додаткові зуби Сільвії вже самі по собі є незвичайним явищем. Особливо рідкісним її випадок робило те, що всі вони розташовувалися в одній зубній лунці.

Втім, попри свою особливість, Сільвія не встановила абсолютний рекорд за кількістю зубів у роті.

Серед жінок цей рекорд належить Калпані Балан з Індії — у неї 38 зубів. Серед чоловіків рекордсменом є Пратабу Муніанді з Малайзії, у якого налічується 42 зуби.

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Протягом життя Сільвія подорожувала Єгиптом, Австралією, Єменом, а згодом оселилася в Канаді. У різних країнах вона зверталася до стоматологів, і деякі фахівці радили їй не втручатися, якщо додаткові зуби не створюють проблем.

«Коли я вказала на них іншому стоматологу, він сказав, що навмисно робив вигляд, ніби їх немає, бо якщо вони мені не заважають, то він не бачить нічого поганого в тому, щоб я нічого з ними не робила», — розповіла вона.

Зуби Сільвії Боктор / © Guinness World Records

Втім, далеко не всі стоматологи погоджувалися з такою позицією. Більшість фахівців радили Сільвії видалити надлишкові зуби, попереджаючи, що з часом вони можуть спричинити проблеми.

Деякі лікарі навіть попереджали жінку про конкретні можливі наслідки.

«Один стоматолог сказав мені, що вони спричинять виразки на язиці, якщо я їх залишу; інший порадив видалити їх негайно, бо чим довше я чекатиму, тим складніше буде їх видалити, а рано чи пізно мені все одно доведеться це зробити».

Зрештою один із прогнозів стоматологів справдився — декілька місяців тому Сільвії таки довелося попрощатися зі своїми незвичайними зубами.

Зуби Сільвії Боктор / © Guinness World Records

Через надзвичайно щільне розташування зубів у Сільвії виник карієс на премолярі. Стоматолог попередив, що встановити пломбу навколо додаткових зубів буде «надзвичайно складно».

Тому жінці довелося ухвалити непросте рішення: видалити три надлишкові зуби, щоб зберегти здоров’я основного зуба.

«З великим небажанням мені довелося видалити їх, щоб поставити пломбу на премоляр», — сказала вона.

Попри те, що тепер у її усмішці більше немає трьох незвичайних зубів, Сільвія не збирається сумувати через це.

Нагадаємо, індійка відростила волосся майже до 3 метрів та побила рекорд українки.

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