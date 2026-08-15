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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Найбільші в історії пожежі охопили курорти Хорватії: люди тікають зі своїх домівок

Вогонь охопив населені пункти та лісові масиви на площі понад 1000 гектарів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Лісові пожежі змусили евакуювати тисячі людей

Лісові пожежі змусили евакуювати тисячі людей / © Associated Press

У Хорватії унаслідок сильних поривів вітер лісова пожежа впритул підійшла до туристичного містечка Оміш, розташованому на далматинському узбережжі.Вогонь охопив будинки, близько 1000 людей евакуйовано. За останніми даними, постраждали десятки людей.

Про це пише BBC.

З 36 осіб, яким надали допомогу в Спліті, 14 госпіталізували, семеро перебувають у важкому стані.

Керівництво пожежної служби назвало пожежу дуже потужною і такою, що знищила все на своєму шляху. На місце події вирушив прем’єр-міністр Андрей Пленкович.

Лісові пожежі, що охопили одразу кілька країн Європи, змусили тисячі людей покинути свої домівки / © Associated Press

Лісові пожежі, що охопили одразу кілька країн Європи, змусили тисячі людей покинути свої домівки / © Associated Press

Аналогічне лихо спіткало й південно-західну частину Франції, де у регіоні Ланд органи влади евакуювали 525 жителів села Люглон. Пожежа, що розпочалася в четвер, охопила 1100 гектарів і підійшла на відстань близько двох кілометрів до центру села. Цей район розташований недалеко від місць, де в липні згоріло понад 50 тисяч гектарів лісу.

Нагадаємо, у декількох регіонах Іспанії продовжують палати масштабні лісові пожежі. Найскладніша ситуація нині спостерігається в андалусійській провінції Уельва, де вогонь поблизу муніципалітету Ньєбла вже охопив понад 8000 гектарів лісу та змусив евакуювати близько пів тисячі людей.

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