Трамп і Маск помирилися після гучного конфлікту: що відомо

Ілон Маск і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп та американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск відновили спілкування приблизно через рік після публічного конфлікту.

Про це пише The Wall Street Journal.

Реклама

За даними джерел видання, посередниками у відновленні відносин між Трампом і Маском стали віцепрезидент Джей Ді Венс та глава апарату Білого дому С’юзі Вайлз. Саме вони докладали зусиль, щоб після гучної сварки сторони змогли налагодити спілкування.

Реклама

Наразі Маск і Трамп спілкуються телефоном приблизно раз на місяць. Водночас їхні стосунки, за даними WSJ, уже відновилися, хоча до рівня близькості, який був до конфлікту, вони ще не повернулися.

Також засновник Tesla і SpaceX готовий підтримати Республіканську партію напередодні проміжних виборів до Конгресу.

За словами співрозмовників видання, «Маск дав зрозуміти, що планує витратити щонайменше $100 млн на кампанію з мобілізації виборців, щоб допомогти Республіканській партії зберегти контроль над Конгресом».

Крім того, Маск відмовився від планів створити окрему політичну партію. Натомість він знову зосередився на підтримці республіканців та їхніх виборчих кампаній.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що речниця Білого дому Керолайн Лівітт залишить свою посаду наприкінці серпня поточного року через сімейні причини.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп під час таємного вильоту з Туреччини перебував на меншому військовому літаку C-32A разом із кількома найближчими помічниками та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Новини партнерів