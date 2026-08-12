$100 тисяч за кілька секунд: на постах Трампа заробляють величезні гроші

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Дві американські медіаорганізації оскаржують у суді рішення компанії Дональда Трампа продавати бізнесу пріоритетний доступ до його публікацій у соцмережі Truth Social. Позов подали видання The Intercept та Freedom of the Press Foundation до федерального суду Нью-Йорка.

Про це повідомляє BBC.

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Йдеться про сервіс Truth API, який дозволяє платним клієнтам отримувати дописи Трампа та інших популярних користувачів платформи на кілька секунд раніше, ніж вони стають доступними широкій аудиторії. Вартість такого доступу може сягати $100 тисяч на місяць.

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У позові продаж раннього доступу до повідомлень чинного президента США назвали «надзвичайним, корупційним і неконституційним». Позивачі вважають, що така модель створює привілейовані умови для компаній, здатних платити за отримання інформації раніше за інших.

$100 000 за право першими читати Трампа

Представники медіаорганізацій наголошують, що кілька секунд можуть мати суттєве значення, оскільки Трамп регулярно використовує Truth Social для оголошення важливих політичних та економічних рішень.

Зокрема, його публікації можуть стосуватися міжнародних конфліктів, санкцій, торговельної політики або інших рішень, здатних впливати на фінансові ринки. Таким чином, платні користувачі Truth API, на думку позивачів, отримують можливість реагувати на потенційно важливу інформацію раніше за решту суспільства.

Наразі, за даними BBC, понад 10 компаній платять до $100 тисяч щомісяця за такий швидкий доступ.

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Сервіс Truth API TMTG представила в середині липня. Компанія заявляла, що він доставляє публікації за лічені мілісекунди та призначений передусім для бізнесу, якому необхідні максимально швидкі потоки даних.

Позивачі заявили про конфлікт інтересів

Окрему увагу в позові приділено фінансовому зв’язку між Трампом та Trump Media & Technology Group, яка володіє Truth Social.

Автори позову стверджують, що через відкличний траст Трампу належить близько 41% TMTG, а сам він є єдиним бенефіціаром цього трасту. Вартість його частки оцінюється більш ніж у $1 млрд.

Керівник адвокаційного напряму Freedom of the Press Foundation Сет Стерн заявив, що продаж президентом пріоритетного доступу до інформації, яку він сам створює, на користь компанії, яку він контролює, є «настільки відверто корупційним і неконституційним», що ще кілька років тому таку ситуацію було б важко уявити.

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Головний юрисконсульт The Intercept Девід Бралоу своєю чергою заявив: «Ніщо не може так суперечити принципам вільної, незалежної преси, як стягування президентом плати за ранній доступ до своїх публічних заяв».

Спроба «цензурувати» Трампа?

У Trump Media & Technology Group відкинули звинувачення та назвали позивачів «ліваками-активістами», які нібито намагаються використати судову систему для обмеження свободи слова президента.

У компанії наголосили, що інформацію від Трампа поширюють численні платформи та медіа, а деякі з них також пропонують платні API-сервіси.

Представник TMTG заявив, що Truth Social створювалася як платформа, «непідконтрольна скасуванню», після того як Трамп раніше втратив доступ до інших соціальних мереж. У компанії також звинуватили Freedom of the Press Foundation у порушенні умов використання Truth Social.

BBC звернулася до Білого дому по коментар щодо позову.

Суд тепер має визначити, чи може чинний президент США фактично монетизувати перевагу в доступі до власних публічних заяв через компанію, у якій він має значну фінансову частку.

Нагадаємо, у середу, 12 серпня, президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social повідомив, що речниця Білого дому Керолайн Лівітт залишить свою посаду наприкінці серпня поточного року через сімейні причини.

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