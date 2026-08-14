Ормузька протока стане американською: Трамп ошелешив заявою

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 14 серпня, заявив про намір оголосити Ормузьку протоку «територією Сполучених Штатів» після завершення війни з Іраном.

Про це повідомило видання New York Post.

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«Коли ми завершимо розгром Ірану, який зараз дуже сильно трощать — досить скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів», — сказав американський президент під час мітингу на Лонг-Айленді.

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За даними New York Post, попередня мирна угода між Трампом та Іраном, підписана 17 червня, зірвалася після загострення ситуації навколо Ормузької протоки. Тегеран, як стверджується, намагався встановити контроль над цим морським коридором.

Іран водночас категорично заперечує заяви Вашингтона про американський контроль над протокою. Представник Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою, доки США не виконають висунуті Тегераном умови.

Це не перша гучна заява Трампа щодо стратегічної водної артерії. Раніше президент США висловлював ідею перейменувати Ормузьку протоку на «Протоку Америки» після того, як союзники Вашингтона не підтримали міжнародні зусилля щодо послаблення контролю Ірану над маршрутом.

Ормузька протока має стратегічне значення для світової енергетики, оскільки через неї проходять значні обсяги нафти та газу. Суперечка між США та Іраном щодо контролю над нею залишається одним із ключових факторів напруженості в регіоні.

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Нагадаємо, Сполучені Штати втратили щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном. Це приблизно чверть усіх таких дронів, які перебувають на озброєнні США.

Тим часом переговори про розблокування Ормузької протоки опинилися під загрозою зриву. Тегеран вимагає від США змінити політику, а в районі протоки знову атакували цивільне судно.

У четвер, 13 серпня, Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило про атаку на два судна державної нафтової компанії ADNOC під час їхнього проходження через Ормузьку протоку.

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