Побачив сплячого білого ведмедя і не втримався: туриста покарали за гучну витівку

Попереджувальниц знак у Шпіцбергені

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Морська прогулянка біля Шпіцбергена закінчилася для одного з пасажирів чималим штрафом. Чоловік вирішив привернути увагу білого ведмедя, порушивши цим суворі закони Норвегії про охорону природи.

Про це повідомило видання CNN.

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Все сталося під час морської прогулянки на півночі Шпіцбергена. Пасажири помітили на березі сплячого білого ведмедя, і один із них вирішив ввімкнути гучний судновий гудок.

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«Потім людина на борту скористалася судновим сигналом туманного горна, розбудивши тварину, яка перемістилася в інше місце», — зазначив губернатор Ларс Фаузе.

Правоохоронні органи визнали ці дії навмисними та такими, що порушують спокій хижака. Порушнику було призначено штраф у розмірі 50 000 крон (близько 5 300 доларів США), який він погодився сплатити.

На Шпіцбергені суворо заборонено турбувати, заманювати чи переслідувати білих ведмедів — полювання на них повністю заборонене ще з 1973 року. За правилами, до тварин не можна наближатися ближче ніж на 300 метрів із липня по лютий, а в шлюбний період (з березня по червень) ця дистанція збільшується до 500 метрів.

За оцінками фахівців, у регіоні Шпіцбергену та Баренцевого моря мешкає близько 3 000 білих ведмедів, з яких орієнтовно 300 перебувають на архіпелазі постійно. У літній період через зменшення площі льоду тварини втрачають можливість повноцінно полювати на тюленів, тому змушені заощаджувати енергію.

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Віцепрезидент з досліджень та політики організації Polar Bears International Джефф Йорк пояснив важливість спокою для хижаків у цей період.

«Ведмеді, які відпочивають у літній сезон без льоду, маючи менше доступних джерел калорій з високим вмістом жирів, часто вирішують просто перечекати періоди виснаження з дуже довгим сном та дуже малою кількістю руху, якщо вони перебувають у гарній фізичній формі: що для ведмедя означає, що він досить повненький», — зауважив Джефф Йорк.

Експерт підкреслив, що будь-яке штучне створення стресових ситуацій із боку людини може мати негативні наслідки для збереження популяції.

«Тривожіння ведмедів у цю пору року може бути більш значним для їхнього виживання або потенційного репродуктивного успіху, якщо це вагітна або годуюча самка, оскільки це змушує їх без потреби спалювати калорії», — попередив фахівець.

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Це не перший подібний випадок на Шпіцбергені. Наприклад, у 2024 році туриста оштрафували на 12,5 тисяч крон (близько $1300) за спробу підійти до моржа. Тоді про порушника місцевій владі повідомили очевидці, і чоловіка швидко затримали.

Нагадаємо, мешканка штату Колорадо, США, хотіла лише дати своїй кішці можливість вільно заходити до будинку та виходити з нього. Однак замість домашньої улюблениці до оселі несподівано завітав ведмідь, який поласував котячим кормом.

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