У Румунії ведмідь ледь не зжер туриста, який "залип" у телефон (відео)

Ведмідь упритул підійшов до туриста, який стояв на трасі і дивився в телефон / © gazarul.ro

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Курйозний і небезпечний випадок сколихнув Мережу: у Румунії дикий ведмідь підійшов майже до ніг чоловіка. Турист настільки захопився телефоном на трасі, що ледь не став жертвою хижого звіра.

Про це повідомило видання gazarul.ro.

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Турист ледь не став жертвою нападу ведмедя на гірській трасі Трансфегерашан. Чоловік зупинив автомобіль, вийшов із салону та настільки захопився телефоном, що навіть не помітив небезпеки. У цей час ведмідь майже впритул наблизився до мандрівника та опинився просто біля його ніг. Попри це, чоловік залишався зануреним у телефон, що, схоже, навіть спантеличило хижака.

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Турист і далі спокійно користувався телефоном, не підозрюючи, що поряд стоїть ведмідь, готовий будь-якої миті атакувати. Лише згодом він помітив тварину та, злякавшись, стрімко кинувся назад до автомобіля.

Ймовірно, люди з машини, яка їхала позаду й навіть під’їхала ближче, намагалися попередити чоловіка, однак він не одразу зрозумів, що відбувається. Ще мить — і ведмідь міг накинутися на мандрівника.

Дата публікації 14:58, 29.07.26 Кількість переглядів 13 У Румунії захоплений телефоном турист ледь не став жертвою ведмедя

До слова, раніше у Румунії, у повіті Сібіу, знайшли тіло 34-річного місцевого жителя зі слідами нападу ведмедя. Поліція розслідує інцидент на тлі зростання популяції бурих ведмедів у країні, яка є найбільшою в Європі та дедалі частіше стикається з людьми.

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