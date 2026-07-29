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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Оселився не в тому місці»: росіяни в істериці через удари по складах Wildberries і хочуть втікати (відео)

Рязанський музикант після атаки на НПЗ та склад Wildberries порадив своїм землякам втікати з Росії одразу після виборів 20 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Wildberries

Атака на Wildberries / © Getty Images

Вночі 29 липня у Рязані знову прилетіло по складах логістичного центру Wildberries. Російські підприємці, чиї товари згоріли під час атаки, в паніці. Одні хочуть втікати із РФ після виборів, інші — просто плачуть і не знають, що їм робити.

Відео своїх плачів вони публікують у Мережі.

Рязанський музикант Леонард Чочієв після атаки на НПЗ та склад Wildberries порадив своїм землякам втікати з Росії одразу після виборів 20 вересня.

«Уроки сьогодні довелося скасувати, на жаль. Тому що працювати, звичайно, коли ти поспав мало годин, дуже важко. Та й навіщо. Ще сьогодні у мене в гостях був братик. Я сьогодні прочухав, як це з дітьми взагалі, перебувати в такому моменті», — поскаржився росіянин.

Він плаче, що обрав невдале місце для проживання — з однієї сторони нафтопереробний завод, з іншої — Wildberries.

«Потрібно було оселитися в такому місці…Концерти 31 та 1. Якщо буде інтернет, але це навряд чи, звісно», — додав музикант.

Ще один росіянин після величезних втрат через удари змінив сферу діяльності і продавати товари більше не буде.

«Згоріло на пів мільйона, може, на 700 тисяч, але для себе я уже зрозумів, що буду займатися іншим», — поскаржився він.

Інша підприємиця настільки в паніці, що не знає, що робити.

«Наприкінці року ми почали масово завантажувати склади, а тепер вони всі горять, б****. Згоріла одна хороша квартира в центрі міста. Руки опускаються. Сиджу і дивлюся в комп’ютер і не розумію, що робити. Просто сиджу і дивлюся. Це п*****», — не стримує емоції росіянка.

Удари по НПЗ та Wildberries у РФ — останні новини

Нагадаємо, 29 липня українські БпЛА атакували місто Рязань, де, за повідомленнями місцевих пабліків, атаковано нафтопереробний завод і склад маркетплейсу Wildberries. OSINT-аналітики повідомили, що спалахнув сортувальний комплекс компанії.

У ЗМІ з’явилася інформація, що через численні удари по складах RWB, яка розвиває маркетплейс Wildberries, шукає прихисток за кордоном, зокрема у Казахстані.

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Дата публікації
Кількість переглядів
471
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