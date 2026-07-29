Україна має час до травня: експерт попередив про небезпечний план Путіна

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Росія може оголосити мобілізацію від жовтня до травня 2027 року, щоб збільшити чисельність армії. Також Путін може спробувати залучити до війни білоруську армію всупереч волі Олександра Лукашенка та нових північнокорейських військових. Україна має час до травня, аби вжити необхідних заходів щодо нових ймовірних загроз.

Про це сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук для УНІАН.

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За його словами, Росія може щомісяця залучати 30–35 тисяч цивільних на війну.

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«Тому наше завдання — знищувати більше окупантів, ніж Росія здатна мобілізувати, щоб чисельність її армії скорочувалася, а бойовий потенціал знижувався. Нині ворог має вибір: або поповнювати поточні втрати й таким чином підтримувати боєздатність підрозділів, або накопичувати резерви. Виконувати обидва завдання одночасно росіяни не можуть. Саме тому їхній наступальний потенціал знижується», — зауважив експерт.

Лакійчук вважає, щоб вийти з цієї «пастки», окупанти можуть задіяти військових з Північної Кореї або Білорусі.

«У цій ситуації можливі два варіанти – або північнокорейці, або білоруси. З білорусами складніше: Лукашенко не збирається віддавати свою армію Путіну, але це не означає, що Путін сам її не забере. Тоді в росіян може з’явитися ще близько 40–60 тисяч військовослужбовців», — сказав Лакійчук.

Експерт підкреслив, що Україна має підготуватися. Для цього їй потрібно:

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посилювати інженерне обладнання позицій,

збільшувати кількість підрозділів,

нарощувати виробництво дронів.

«У нас мало резервів, а в росіян вони є. Завдяки цьому противник може розтягнути фронт і водночас зосередити сили на головному напрямку, тоді як ми будемо змушені реагувати на його дії по всій лінії бойового зіткнення. Північнокорейські підрозділи росіяни також можуть залучити на Курському напрямку», — сказав він.

Мобілізація у Росії — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, попередив про підготовку Росією нової масштабної хвилі мобілізації вже цієї осені. Кремль хоче оголосити масштабні заходи, щоб компенсувати втрати на фронті та посилити бойові дії.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін підписав новий указ, який передбачає збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Згідно з указом, загальна чисельність армії збільшиться на 27 тисяч осіб і становитиме 2 426 000.

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