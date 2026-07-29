72-річний Андрій Макаревич стане батьком уп'яте: ЗМІ розкрили вагітність його 42-річної дружини-киянки

Андрій Макаревич із дружиною / © instagram.com/_einatklein_

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Лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич стане батьком уп’яте. Дружина музиканта, журналістка Ейнат Кляйн, яка родом із Києва, вагітна

Принаймні, саме так стверджує російська опозиційна журналістка Божена Ринська, яка живе в Латвії. Вона побувала в Юрмалі на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле. Там 25 липня виступав й Андрій Макаревич.

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Божена Ринська стверджує, що музикант ось-ось стане батьком уп’яте. Його 42-річна дружина Ейнат Кляйн нібито вагітна.

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Саме подружжя новину не підтверджує, але й не спростовує. Однак на деяких фото, якими Ейнат Кляйн ділилась в Instagram, у неї дійсно можна помітити вже помітно округлий животик.

Дружина Андрія Макаревича у білій сукні / © instagram.com/_einatklein_

Якщо родина дійсно готується до поповнення, то для співака та журналістки ця дитина стане другою спільною. Навесні 2022 року у подружжя народився син Ейтан. До речі, тоді вони теж приховували вагітність Ейнат Кляйн, а оголосили про неї лише після появи малюка на світ.

Андрій Макаревич із дружиною та їхнім сином / © facebook.com/mashinavremeniofficial

Окрім Ейтана у Андрія Макаревича від попередніх стосунків є доньки Дана та Ганна і син Іван.

Зазначимо, лідер гурту «Машина времени» ще від 2014 року підтримує Україну та засуджує розв’язану Росією війну. Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Макаревич остаточно розпрощався з РФ та разом із родиною оселився в Ізраїлі.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український співак Артем Пивоваров стане батьком. Дружину артиста заскочили на публіці з помітно округлим животиком.

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