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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Оля Полякова на тлі закидів про розваги з росіянином і скандальний виступ в Юрмалі зробила емоційну заяву

Артистка лаконічно відреагував на шквал гейту, що розгорівся довкола неї.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова на тлі закидів про розваги з «хорошим росіянином» та скандальний виступ в Юрмалі зробила емоційну заяву.

Так, виконавиця виступила на фестивалі латвійської артистки Лайми Вайкуле у п’ятницю, 24 липня. Однак Олі Поляковій неабияк дісталося за це у Threads. Артистку активно критикували, адже, мовляв, захід просуває російськомовний культурний простір, а також там на сцені виступають так звані «хороші росіяни».

Та Олі Поляковій дісталося й не лише через це. Зокрема, у Мережі з’явилось відео, як виконавиця розважається з музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим). Вони ходили разом коридором, при цьому тримались за руки та усміхались. Олі Поляковій дісталось через те, що Grey Wiese хоч і живе за кордоном, але сам родом із Росії, але при цьому займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

Загалом, співачку активно критикували саме користувачі Threads. На тлі цього Оля Полякова зробила емоційну заяву. Виконавиця оголосила, що видаляє Threads. Артистка дала зрозуміти, що не збирається й далі читати критику в її бік.

«Видалила Threads. Копирсайтеся самі в своєму гівні», — заявила виконавиця.

Допис Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Допис Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно музикант Юрко Юрченко розніс Олю Полякову та дует «Потап і Настя» за «шабаш» в Юрмалі під час війни в Україні. Артист не стримував гніву від розваг українських зірок із так званими «хорошими росіянами».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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