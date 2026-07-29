Оля Полякова на тлі закидів про розваги з росіянином і скандальний виступ в Юрмалі зробила емоційну заяву

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Українська співачка Оля Полякова на тлі закидів про розваги з «хорошим росіянином» та скандальний виступ в Юрмалі зробила емоційну заяву.

Так, виконавиця виступила на фестивалі латвійської артистки Лайми Вайкуле у п’ятницю, 24 липня. Однак Олі Поляковій неабияк дісталося за це у Threads. Артистку активно критикували, адже, мовляв, захід просуває російськомовний культурний простір, а також там на сцені виступають так звані «хороші росіяни».

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Та Олі Поляковій дісталося й не лише через це. Зокрема, у Мережі з’явилось відео, як виконавиця розважається з музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим). Вони ходили разом коридором, при цьому тримались за руки та усміхались. Олі Поляковій дісталось через те, що Grey Wiese хоч і живе за кордоном, але сам родом із Росії, але при цьому займає неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

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Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов / © instagram.com/laimafestival

Загалом, співачку активно критикували саме користувачі Threads. На тлі цього Оля Полякова зробила емоційну заяву. Виконавиця оголосила, що видаляє Threads. Артистка дала зрозуміти, що не збирається й далі читати критику в її бік.

«Видалила Threads. Копирсайтеся самі в своєму гівні», — заявила виконавиця.

Допис Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно музикант Юрко Юрченко розніс Олю Полякову та дует «Потап і Настя» за «шабаш» в Юрмалі під час війни в Україні. Артист не стримував гніву від розваг українських зірок із так званими «хорошими росіянами».

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