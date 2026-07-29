Якщо зупинила охорона: чи можна не показувати чек за покупки у магазині

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Після оплати покупки в супермаркеті покупця можуть зупинити на виході та попросити показати чек. Однак така перевірка не завжди є обов’язковою, а повноваження охорони мають чіткі обмеження.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Чи потрібно показувати чек охороні

За українським законодавством покупець не зобов’язаний пред’являти касовий чек працівникам охорони магазину. Після оплати товар стає власністю людини, а чек лише підтверджує факт проведення розрахунку.

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Перевірка чеків на виході є внутрішнім правилом деяких торговельних мереж, але воно не створює юридичного обов’язку для покупця. Людина може добровільно показати чек, однак змусити її до цього охорона не має права.

Також працівники безпеки не є правоохоронцями й не можуть примусово перевіряти документи чи проводити огляд особистих речей.

Чи може охорона перевіряти сумки

Охоронці не мають права без згоди покупця оглядати його сумку, пакет або особисті речі. Такі дії можуть здійснювати лише уповноважені органи у передбачених законом випадках.

Тому вимога показати вміст сумки лише на підставі підозри або відмови пред’явити чек не є законною.

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Коли охорона може викликати поліцію

Працівники магазину можуть звернутися до поліції, якщо є підстави вважати, що було скоєно правопорушення. Наприклад:

спрацювала протикрадіжна система на виході;

камери відеоспостереження зафіксували можливу крадіжку;

працівники або покупці повідомили про можливе викрадення товару.

У такому разі охорона може затримати людину до приїзду поліції для передачі правоохоронцям, але самостійно проводити обшук речей не має права.

Що робити, якщо охорона не випускає з магазину

Якщо покупця без законних підстав утримують у магазині, змушують показати чек або відкрити сумку, він має право звернутися до поліції для фіксації ситуації.

Відмова показати чек сама по собі не є підставою для обмеження свободи пересування людини.

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Чи варто забирати паперовий чек

Покупець може відмовитися від паперового чека, якщо не потребує його. Водночас продавець все одно зобов’язаний провести розрахунок через зареєстрований касовий апарат або програмний РРО.

Сам чек залишається важливим документом: він підтверджує покупку та може знадобитися для повернення товару, обміну, гарантійного ремонту або захисту прав споживача.

Нагадаємо, паперові чеки після операцій у банкоматах можуть становити ризик для безпеки банківського рахунку, якщо залишити їх біля пристрою. Шахраї можуть використати інформацію з квитанцій для підготовки шахрайських схем. Правоохоронці радять або забирати чеки із собою, або одразу їх знищувати. Перевіряти баланс і операції безпечніше через екран банкомата чи мобільний застосунок банку

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