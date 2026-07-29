Ігор Кондратюк не стримався від жарту у відповідь на новий імідж ведучого "Караоке на Майдані" ХАСа

ХАС та Ігор Кондратюк / © instagram.com/tet_tv

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Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» ХАС, справжнє ім’я якого Назар Хассан, став учасником дотепної словесної перепалки з продюсером Ігорем Кондратюком, яка неабияк розвеселила команду проєкту.

Курйозний епізод стався під час знімань нового випуску. Артист вирішив освіжити образ і звернувся до професійного колориста. Результат він із задоволенням продемонстрував перед камерою. «І я трошки змінився», — з усмішкою сказав ХАС. Утім, замість компліментів почув жарт від Ігоря Кондратюка, який потрапив у блог колориста. Продюсер не втримався від смішка, звернувши увагу на новий колір волосся ведучого.

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«Взагалі-то я думав, що ти мав стати блондином. По-моєму, у твого майстра дуже мало фарби було. Чи мама твоя була поруч і казала: „Я вас пофарбую!“ Іване, привіт. А ти міг його білішим зробити?» — пожартував Кондратюк.

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Ведучий ХАС та колорист Іван Морозов / © скриншот з відео

Втім, колорист Іван Морозов не залишив цей випад без відповіді. Майстер миттєво відреагував і дотепно підколов самого продюсера, натякнувши на його сивину. Після цього атмосфера на майданчику вибухнула сміхом, а ХАС продовжив розповідати про власні експерименти із зовнішністю. Співак зізнався, що ще в юності неодноразово змінював колір волосся, однак цього разу вперше довірився професіоналу.

«Міг, але дуже хотів повторити ваш колір волосся», — відповів Морозов Кондратюку.

Ведучий ХАС та колорист Іван Морозов / © скриншот з відео

«Чесно кажучи, коли я був підлітком, то був і фіолетовим, і рожевим… Але то було непрофесійно. А це був перший раз у моєму житті, коли я став трошки білішим професійно. Це ж можна вже вважати, що я вибілився?» — поцікавився ХАС.

Ведучий ХАС та колорист Іван Морозов / © скриншот з відео

На це колорист запевнив, що співак уже майже досяг бажаного результату. За словами майстра, волосся ведучого освітлене приблизно на 70%, тож до статусу блондина залишилося зовсім небагато.

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Нагадаємо, нещодавно у «Караоке на Майдані» відбувся гучний реванш з Ігорем Кондратюком.

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