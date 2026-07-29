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- Гламур
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Ігор Кондратюк не стримався від жарту у відповідь на новий імідж ведучого "Караоке на Майдані" ХАСа
Відповідь колориста змусила сміятися всіх.
Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» ХАС, справжнє ім’я якого Назар Хассан, став учасником дотепної словесної перепалки з продюсером Ігорем Кондратюком, яка неабияк розвеселила команду проєкту.
Курйозний епізод стався під час знімань нового випуску. Артист вирішив освіжити образ і звернувся до професійного колориста. Результат він із задоволенням продемонстрував перед камерою. «І я трошки змінився», — з усмішкою сказав ХАС. Утім, замість компліментів почув жарт від Ігоря Кондратюка, який потрапив у блог колориста. Продюсер не втримався від смішка, звернувши увагу на новий колір волосся ведучого.
«Взагалі-то я думав, що ти мав стати блондином. По-моєму, у твого майстра дуже мало фарби було. Чи мама твоя була поруч і казала: „Я вас пофарбую!“ Іване, привіт. А ти міг його білішим зробити?» — пожартував Кондратюк.
Втім, колорист Іван Морозов не залишив цей випад без відповіді. Майстер миттєво відреагував і дотепно підколов самого продюсера, натякнувши на його сивину. Після цього атмосфера на майданчику вибухнула сміхом, а ХАС продовжив розповідати про власні експерименти із зовнішністю. Співак зізнався, що ще в юності неодноразово змінював колір волосся, однак цього разу вперше довірився професіоналу.
«Міг, але дуже хотів повторити ваш колір волосся», — відповів Морозов Кондратюку.
«Чесно кажучи, коли я був підлітком, то був і фіолетовим, і рожевим… Але то було непрофесійно. А це був перший раз у моєму житті, коли я став трошки білішим професійно. Це ж можна вже вважати, що я вибілився?» — поцікавився ХАС.
На це колорист запевнив, що співак уже майже досяг бажаного результату. За словами майстра, волосся ведучого освітлене приблизно на 70%, тож до статусу блондина залишилося зовсім небагато.
Нагадаємо, нещодавно у «Караоке на Майдані» відбувся гучний реванш з Ігорем Кондратюком.