Ведмідь напав на людей одразу після порятунку з колодязя: моторошний момент потрапив на відео

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У штаті Одіша в Індії рятувальна операція, під час якої місцеві мешканці декілька годин визволяли двох ведмедів із глибокого колодязя, ледь не завершилася трагедією.

Як пише NTK, щойно одну з тварин витягли на поверхню, вона несподівано кинулася на своїх рятівників, змусивши їх у паніці рятуватися втечею.

Мешканці села Джаганнатхпур помітили двох ведмедів, які впали до відкритого колодязя і не могли самостійно вибратися. Тварини годинами борсалися у воді, поки селяни намагалися організувати їхній порятунок.

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Після тривалих і складних зусиль обох ведмедів вдалося витягнути на поверхню. Однак одразу після завершення рятувальної операції ситуація різко вийшла з-під контролю.

Один із ведмедів, який, імовірно, перебував у стані сильного стресу та переляку, несподівано розвернувся й атакував людей, котрі щойно врятували йому життя.

На відео, знятому очевидцями на мобільний телефон, видно, як тварина стрімко біжить у бік натовпу. Люди в паніці розбігаються, намагаючись уникнути нападу.

У повітрі лунали крики, поки ведмідь вагою близько 136 кілограмів переслідував місцевих жителів. Зрештою тварина припинила гонитву, втекла до найближчого лісу й зникла серед дерев.

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Попри небезпечний розвиток подій, дивом ніхто не дістав травм.

Фахівці з дикої природи наголошують, що така поведінка не є рідкістю для тварин, які щойно вибралися з пастки.

За словами експертів, після пережитого стресу, страху та дезорієнтації ведмеді можуть діяти інстинктивно. Напад у таких випадках зазвичай не свідчить про агресію саме до людей, які допомогли тварині, а є реакцією організму на сильний викид адреналіну.

Саме тому влада закликала місцевих мешканців не проводити подібні рятувальні операції самостійно, а звертатися до спеціально навчених фахівців, які мають необхідне обладнання та досвід роботи з дикими тваринами.

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Цей випадок стався лише через декілька днів після ще одного трагічного інциденту в штаті Одіша. Молодий чоловік загинув після нападу ведмедя під час випасу кіз поблизу населеного пункту Машаніпада.

За попередньою інформацією, чоловік відпочивав у затінку, коли тварина — ймовірно, самиця, що перебувала неподалік від своїх дитинчат, — раптово атакувала його без жодного попередження.

Після трагедії на місце прибули співробітники лісової служби та поліція. Наразі правоохоронці продовжують розслідування.

Нагадаємо, ведмідь вдерся до будинку літньої пари, аби дістатися до їхнього холодильника. На щастя, під час «пограбування» ніхто не постраждав.

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