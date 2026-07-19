Медведь напал на людей сразу после спасения из колодца: жуткий момент попал на видео

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В штате Одиша в Индии спасательная операция, во время которой местные жители несколько часов освобождали двух медведей из глубокого колодца, едва не завершилась трагедией.

Как пишет NTK, как только одного из животных вытащили на поверхность, оно неожиданно бросилось на своих спасателей, заставив их в панике спасаться бегством.

Жители села Джаганнатхпур заметили двух медведей, которые упали в открытый колодец и не могли самостоятельно выбраться. Животные часами барахтались в воде, пока селяне пытались организовать их спасение.

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После длительных и сложных усилий обоих медведей удалось вытащить на поверхность. Однако сразу после завершения спасательной операции ситуация резко вышла из-под контроля.

Один из медведей, вероятно, находившийся в состоянии сильного стресса и испуга, неожиданно развернулся и атаковал людей, спасших ему жизнь.

На видео, снятом очевидцами на мобильный телефон, видно, как животное стремительно бежит в сторону толпы. Люди в панике разбегаются, пытаясь избежать нападения.

В воздухе раздавались крики, пока медведь весом около 136 килограммов преследовал местных жителей. В конце концов животное прекратило погоню, убежало в ближайший лес и исчезло среди деревьев.

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Несмотря на опасное развитие событий, чудом никто не получил травмы.

Специалисты по дикой природе отмечают, что такое поведение не является редкостью для только что выбравшихся из ловушки животных.

По словам экспертов, после пережитого стресса, страха и дезориентации медведи могут действовать инстинктивно. Нападение в таких случаях обычно не свидетельствует об агрессии именно к людям, которые помогли животному, а являются реакцией организма на сильный выброс адреналина.

Именно поэтому власти призвали местных жителей не проводить подобные спасательные операции самостоятельно, а обращаться к специально обученным специалистам, имеющим необходимое оборудование и опыт работы с дикими животными.

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Этот случай произошел только спустя несколько дней после еще одного трагического инцидента в штате Одиша. Молодой человек погиб после нападения медведя во время выпаса коз вблизи населенного пункта Машанипада.

По предварительной информации, мужчина отдыхал в тени, когда животное — вероятно, самка, находившаяся неподалеку от своих детенышей, — внезапно атаковала его без предупреждения.

После трагедии на место прибыли сотрудники лесной службы и полиция. В настоящее время правоохранители продолжают расследование.

Напомним, медведь ворвался в дом пожилой пары, чтобы добраться до их холодильника. К счастью, во время "ограбления" никто не пострадал.

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