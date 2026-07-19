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Атака РФ на Киевщину: двое пострадавших, повреждены склады
Враг в очередной раз обстрелял Киевскую область.
В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киевскую область. В результате вражеского удара пострадали два человека, также зафиксированы повреждения складских помещений и пожара.
По данным Киевской областной военной администрации, в результате ночной российской атаки в Киевской области пострадали два человека.
«Женщина получила отравление продуктами горения. После осмотра врачей ее отпустили домой. К счастью, угрозы ее жизни нет. Мужчину с множественными осколочными ранениями тела госпитализировали в областную больницу», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате вражеского удара повреждены складские помещения, а также возникли пожары.
На местах работают спасатели, медики, полицейские и другие оперативные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля погиб один человек.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.