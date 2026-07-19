Атака РФ на Киевщину: двое пострадавших, повреждены склады

Последствия атаки на Киевщину

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В ночь на 19 июля российские войска атаковали Киевскую область. В результате вражеского удара пострадали два человека, также зафиксированы повреждения складских помещений и пожара.

По данным Киевской областной военной администрации, в результате ночной российской атаки в Киевской области пострадали два человека.

«Женщина получила отравление продуктами горения. После осмотра врачей ее отпустили домой. К счастью, угрозы ее жизни нет. Мужчину с множественными осколочными ранениями тела госпитализировали в областную больницу», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате вражеского удара повреждены складские помещения, а также возникли пожары.

На местах работают спасатели, медики, полицейские и другие оперативные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на Киев в ночь на 19 июля погиб один человек.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 19 июля атаковали Киев баллистическими ракетами.

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