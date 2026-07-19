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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Онук принцеси Маргарет порушив важливу королівську традицію, оголосивши про заручини

Онук принцеси Маргарет, Семюель Чатто, зробив пропозицію, подарувавши унікальну каблучку ручної роботи своїй дівчині Елеонорі Ексерджян.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Семюель Чатто

Семюель Чатто / © Getty Images

29-річний митець розповів, що зробив пропозицію за допомогою унікальної порцелянової каблучки, яку він виготовив вручну.

Член королівської родини, відомий своєю пристрастю до кераміки, поділився радісною новиною, опублікувавши в Instagram фотографії з освідчення своїй коханій.

Семюель Чатто та Елеонора Ексерджян / © Getty Images

Семюель Чатто та Елеонора Ексерджян / © Getty Images

Він написав: «Я дуже радий повідомити, що ми з Еллі заручені. І ми не можемо бути щасливішими. Я освідчився із порцеляновою каблучкою, яку сам виготовив. @e.ekserdjian».

Ця унікальна прикраса надала традиційній каблучці глибоко особистий характер. Пропозиції руки і серця королівським особам здавна асоціювалися з фамільними дорогоцінними каменями, при цьому сімейна історія часто відігравала центральну роль.

Елеонора Ексерджян та її каблучка / © instagram.com/samchatto

Елеонора Ексерджян та її каблучка / © instagram.com/samchatto

Наприклад, мама Семюеля, леді Сара Чатто, отримала від Деніела Чатто вінтажну каблучку з сапфірами та діамантами, тому рішення її сина освідчитися за допомогою порцелянової прикраси ручної роботи стало ще яскравішим відступом від королівських традицій.

Семюель Чатто та Елеонора Ексерджян / © instagram.com/samchatto

Семюель Чатто та Елеонора Ексерджян / © instagram.com/samchatto

Замість класичного діаманта Сем вирішив виготовити каблучку сам, і, на думку експертів у галузі ювелірних виробів, це рішення відображає як художній досвід пари, так і їхню перевагу майстерності традиційним методам.

 

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
291
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