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Онук принцеси Маргарет порушив важливу королівську традицію, оголосивши про заручини
Онук принцеси Маргарет, Семюель Чатто, зробив пропозицію, подарувавши унікальну каблучку ручної роботи своїй дівчині Елеонорі Ексерджян.
29-річний митець розповів, що зробив пропозицію за допомогою унікальної порцелянової каблучки, яку він виготовив вручну.
Член королівської родини, відомий своєю пристрастю до кераміки, поділився радісною новиною, опублікувавши в Instagram фотографії з освідчення своїй коханій.
Він написав: «Я дуже радий повідомити, що ми з Еллі заручені. І ми не можемо бути щасливішими. Я освідчився із порцеляновою каблучкою, яку сам виготовив. @e.ekserdjian».
Ця унікальна прикраса надала традиційній каблучці глибоко особистий характер. Пропозиції руки і серця королівським особам здавна асоціювалися з фамільними дорогоцінними каменями, при цьому сімейна історія часто відігравала центральну роль.
Наприклад, мама Семюеля, леді Сара Чатто, отримала від Деніела Чатто вінтажну каблучку з сапфірами та діамантами, тому рішення її сина освідчитися за допомогою порцелянової прикраси ручної роботи стало ще яскравішим відступом від королівських традицій.
Замість класичного діаманта Сем вирішив виготовити каблучку сам, і, на думку експертів у галузі ювелірних виробів, це рішення відображає як художній досвід пари, так і їхню перевагу майстерності традиційним методам.