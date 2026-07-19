Козоріг / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 20 липня?

День, коли ви відчуєте приплив потужної енергії, яку не можна витрачати на дрібні справи — лише на серйозні та грандіозні проєкти. До роботи над ними потрібно братися без зволікання і діяти, не перемикаючи увагу на можливі побічні справи та події. Найнеприємнішою, проте поширеною помилкою в такий час є відчуття, яке в народі називають «схопити бога за бороду».

Може здатися, що ми всесильні, тому можемо дозволити собі необережну поведінку та необдумані висловлювання на адресу людей навколо. Не варто дивуватися, якщо зрештою життя поставить нас на місце — причому не найприємнішим для нас чином. Зате якщо цього дня загадати бажання, а ще краще — візуалізувати його, воно обов’язково збудеться, причому найближчим часом.

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Козоріг

Козороги на власному досвіді зможуть переконатися в тому, що доброзичливість, проявлена щодо людей у своєму оточенні, здатна творити справжні дива. Надавши комусь підтримку, навіть якщо вона матиме винятково моральний характер, вони дуже швидко отримають у відповідь вдячність, що можна буде назвати кругообігом позитивної енергії в природі та суспільстві.

Причому зовсім не обов’язково її джерелом стане саме та людина, якій вони надали допомогу, а може бути зовсім інша, проте приємна суть подій від цього не зміниться.

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