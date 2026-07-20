Пенелопа Крус у мінішортах запально станцювала після тріумфу збірної Іспанії

Пенелопа Крус / © Instagram Пенелопи Крус

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51-річна іспанська акторка, лауреатка премії «Оскар» — Пенелопа Крус— опублікувала у своєму Instagram відео після фіналу Чемпіонату світу з футболу-2026. Вона запально станцювала на честь перемоги збірної Іспанії, за яку вболівала.

© Instagram Пенелопи Крус

У відео Пенелопа з’явилася в джинсових мінішортах, футболці збірної Іспанії та в білих сонцезахисних окулярах. Вона танцювала під музику, розмахувала руками й не приховувала радісних емоцій.

Пенелопа Крус / © Instagram Пенелопи Крус

Зазначимо, що Пенелопа Крус стала однією з найяскравіших зіркових уболівальниць на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, палко вболіваючи за національну збірну Іспанії на американських стадіонах. Разом зі своїм чоловіком Гав’єром Бардемом вона відвідала кілька ключових матчів іспанської команди.

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Зазначимо, що раніше Метт Деймон разом із дружиною відвідав чемпіонат світу з футболу.

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