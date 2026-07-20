ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Пенелопа Крус у мінішортах запально станцювала після тріумфу збірної Іспанії

Акторка емоційно відсвяткувала перемогу улюбленої збірної на чемпіонаті світу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Instagram Пенелопи Крус

51-річна іспанська акторка, лауреатка премії «Оскар» — Пенелопа Крус— опублікувала у своєму Instagram відео після фіналу Чемпіонату світу з футболу-2026. Вона запально станцювала на честь перемоги збірної Іспанії, за яку вболівала.

© Instagram Пенелопи Крус

У відео Пенелопа з’явилася в джинсових мінішортах, футболці збірної Іспанії та в білих сонцезахисних окулярах. Вона танцювала під музику, розмахувала руками й не приховувала радісних емоцій.

Пенелопа Крус / © Instagram Пенелопи Крус

Пенелопа Крус / © Instagram Пенелопи Крус

Зазначимо, що Пенелопа Крус стала однією з найяскравіших зіркових уболівальниць на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, палко вболіваючи за національну збірну Іспанії на американських стадіонах. Разом зі своїм чоловіком Гав’єром Бардемом вона відвідала кілька ключових матчів іспанської команди.

Зазначимо, що раніше Метт Деймон разом із дружиною відвідав чемпіонат світу з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie