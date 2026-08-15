Чотири знаки китайського зодіаку відчують великі зміни 15 серпня: кому пощастить

Китайський гороскоп / © Unsplash

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У суботу, 15 серпня 2026 року, для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися сприятливіший період. За астрологічним прогнозом, Бик, Змія, Дракон і Півень зможуть позбутися того, що останнім часом заважало їм рухатися вперед.

Про це повідомило видання Yourtango.

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15 серпня за китайським календарем припадає на День видалення Металевого Півня в місяць Вогняної Мавпи та рік Вогняного Коня. Вважається, що енергетика такого дня сприяє відмові від зайвого — речей, звичок, виснажливого спілкування або стосунків, які більше не приносять користі.

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Бик

Для Биків зміни можуть початися з наведення ладу у власному просторі. Безлад, який накопичувався певний час, здатен не лише дратувати, а й створювати відчуття незавершених справ.

15 серпня представники цього знака можуть нарешті взятися за організацію простору. Наведення порядку, згідно з прогнозом, допоможе їм відчути полегшення та завершити день у значно кращому настрої.

Змія

Змії можуть зрозуміти, що більше не хочуть миритися з негативом та людьми, спілкування з якими емоційно виснажує. Саме встановлення особистих меж стане для них головною зміною дня.

Водночас для цього необов’язково влаштовувати серйозні розмови чи конфлікти. Достатньо змінити власну поведінку та чіткіше визначити, кого вони готові допускати до свого особистого простору.

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Дракон

Для Драконів 15 серпня може стати днем завершення складних стосунків. Йдеться про зв’язок із людиною, спілкування з якою давно забирає сили та регулярно призводить до суперечок.

Представники знака могли тривалий час намагатися виправити ситуацію та зберегти ці стосунки. Однак у суботу вони можуть остаточно вирішити, що докладених зусиль було достатньо, та поставити крапку в цьому зв’язку.

Півень

Півням прогнозують відмову від звички або усталеного порядку дій, який раніше був корисним, але з часом перестав працювати. Спочатку таке рішення може датися непросто через прив’язаність до звичного способу життя.

Проте експеримент із новим підходом може виявитися вдалим. За прогнозом, відмова від старої рутини допоможе Півням заощадити час і відчути більше впевненості у власних силах.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 15 серпня 2026 року — день, коли агресія виявляється не дуже яскраво, але, тим не менш, може вплинути на наше життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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