Як оформити пенсію у 60 років і не втратити виплати через один день запізнення

Пенсія в Україні

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Українцям, які досягають 60-річного віку, варто уважно стежити за термінами подання документів до Пенсійного фонду України (ПФУ). Запізнення бодай на день може призвести до втрати грошей за кілька місяців.

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», для подання заяви про призначення пенсії за віком передбачений чітко визначений часовий коридор, який становить загалом чотири місяці.

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Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Коли подавати заяву до 60-річчя

Подати документи до ПФУ можна вже за місяць до досягнення 60 років.

У такому разі документи будуть прийняті в опрацювання, однак саму пенсію нарахують суворо з дня, наступного після настання 60-річного ювілею.

Нарахування відбувається в автоматичному режимі. У випадку смерті людини до настання 60 років інформація про це в режимі онлайн (під час оформлення свідоцтва про смерть) одразу потрапляє до ПФУ та банку, де відкрита картка. За таких обставин пенсія не нараховується, а якщо кошти вже були перераховані — вони блокуються та повертаються до бюджету Пенсійного фонду.

Правило трьох місяців «після»: як отримати гроші заднім числом

Набагато важливішим є граничний термін звернення після дня народження. Законодавство надає майбутньому пенсіонерові три місяці після 60-річчя для подання заяви.

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Якщо встигнути у 3 місяці: Пенсію призначать і нарахують у повному обсязі, починаючи від дати «60 років + 1 день». Усі кошти за пропущені місяці виплатять сумарно за весь період.

Якщо запізнитися хоча б на день: У разі пропуску тримісячного терміну виплати призначаються виключно від дати подання заяви. Усі гроші за попередні місяці після 60-річчя безповоротно «згорають».

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