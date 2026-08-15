Кабачки вже нікуди діти? : топ-3 легкі рецепти супів, які варто приготувати у серпні

Як приготувати суп з кабачків

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Серпень — чудовий час для легких овочевих супів, адже кабачки зараз особливо доступні та добре поєднуються з сезонними продуктами. З них можна приготувати ніжний крем-суп, ситнішу страву з куркою або ароматний суп із помідорами.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три прості рецепти. Усі вони розраховані приблизно на 4 порції, а приготування не потребує складних кулінарних навичок.

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1. Ніжний крем-суп із кабачків із вершками

Цей варіант підійде для легкого обіду або вечері. Суп має ніжну текстуру, а вершки роблять смак більш насиченим.

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Інгредієнти

кабачки — 600 г;

картопля — 250 г;

морква — 100 г;

цибуля — 100 г;

вершки 10–15% — 150 мл;

вода або овочевий бульйон — 700 мл;

рослинна олія — 20 мл;

часник — 1 зубчик;

сіль — 1 ч. л. без гірки або до смаку;

чорний мелений перець — ¼ ч. л.;

кріп — 10 г.

Як приготувати

Кабачки вимийте й наріжте кубиками. Якщо овоч молодий, шкірку можна не знімати. Картоплю очистіть і наріжте приблизно такими самими шматочками.

Цибулю подрібніть, моркву натріть на крупній тертці.

У каструлі розігрійте 20 мл олії. Додайте цибулю та моркву й обсмажуйте приблизно 4–5 хвилин на середньому вогні.

Додайте картоплю, кабачки та подрібнений часник.

Влийте 700 мл води або бульйону, доведіть до кипіння. Посоліть і варіть близько 15–18 хвилин, поки картопля та кабачки не стануть м’якими.

Зніміть каструлю з вогню та перебийте вміст занурювальним блендером до однорідної консистенції.

Влийте 150 мл вершків, додайте перець і перемішайте.

Поверніть суп на плиту та прогрійте ще 2–3 хвилини, але не доводьте до активного кипіння.

Перед подачею посипте свіжим кропом. За бажанням до тарілки можна додати сухарики або гарбузове насіння.

2. Суп із кабачків і курки

Якщо одного овочевого супу недостатньо, варто додати куряче філе. Воно зробить страву ситнішою, але кабачки збережуть її легкість.

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Інгредієнти

куряче філе — 300 г;

кабачки — 400 г;

картопля — 300 г;

морква — 100 г;

цибуля — 100 г;

вода — 1,5 л;

рослинна олія — 15 мл;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — 1–1,5 ч. л.;

чорний мелений перець — ¼ ч. л.;

кріп або петрушка — 15 г.

Як приготувати

Куряче філе промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками. Перекладіть м’ясо в каструлю, залийте 1,5 л холодної води та поставте на вогонь.

Після закипання зніміть піну, зменште температуру та варіть курку приблизно 10 хвилин.

Тим часом очистіть картоплю та наріжте кубиками. Цибулю подрібніть, моркву натріть.

На сковороді розігрійте 15 мл олії. Обсмажте цибулю та моркву протягом 4–5 хвилин.

Додайте в каструлю картоплю та овочеву засмажку. Варіть ще 8–10 хвилин.

Кабачки наріжте кубиками та покладіть у суп, коли картопля вже майже готова.

Додайте лавровий лист, сіль і перець. Варіть ще 7–8 хвилин.

Вимкніть вогонь, дістаньте лавровий лист і додайте подрібнену зелень.

Накрийте каструлю кришкою та залиште суп настоятися приблизно 5 хвилин.

Готову страву можна подавати зі сметаною. Якщо хочеться більш насиченого смаку, частину кабачків перед додаванням у каструлю можна злегка підрум’янити на сковороді.

3. Літній суп із кабачків і помідорів

У серпні кабачки варто поєднати з іншими сезонними овочами. Помідори додадуть страві легкої кислинки, а солодкий перець — аромату.

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Інгредієнти

кабачки — 500 г;

помідори — 300 г;

картопля — 250 г;

солодкий перець — 150 г;

морква — 100 г;

цибуля — 100 г;

вода або овочевий бульйон — 1,2 л;

рослинна олія — 20 мл;

часник — 2 зубчики;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — ¼ ч. л.;

паприка — ½ ч. л.;

базилік або петрушка — 15 г.

Як приготувати

Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть. Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте смужками.

У каструлі розігрійте 20 мл олії. Покладіть цибулю та моркву й обсмажуйте 4 хвилини.

Додайте перець і готуйте ще 2–3 хвилини.

Картоплю очистіть, наріжте кубиками та перекладіть до овочів.

Влийте 1,2 л води або бульйону, доведіть до кипіння й варіть приблизно 10 хвилин.

Помідори наріжте невеликими шматочками. Якщо не подобається шкірка, попередньо залийте їх окропом на 30–60 секунд, після чого зніміть її.

Кабачки наріжте кубиками. Додайте їх разом із помідорами до каструлі.

Посоліть, додайте паприку та чорний перець. Варіть ще 8–10 хвилин.

За 1–2 хвилини до готовності додайте подрібнений часник.

Вимкніть вогонь, додайте зелень і залиште суп під кришкою на 5 хвилин.

Цей суп можна їсти гарячим або трохи охолодженим. Якщо перебити готову страву блендером, вийде густий овочевий крем-суп.

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