Що приготувати з кабачків у спеку: топ-3 легкі "холодні" рецепти без довгого стояння біля плити

Що приготувати з кабачків у спеку

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У розпал літа кабачки — максимально доступний і корисний овоч. Але вмикати духовку або довго готувати біля гарячої плити хочеться далеко не всім. Саме тому варто звернути увагу на легкі страви, які освіжають, швидко готуються і чудово смакують навіть охолодженими.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три прості рецепти з кабачків, які ідеально підійдуть для спекотних днів.

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Салат із сирих кабачків із лимоном та пармезаном

Молоді кабачки не обов’язково піддавати термічній обробці. Якщо плоди невеликі й мають ніжну шкірку, їх можна використовувати сирими.

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Інгредієнти:

2 молоді кабачки;

40–50 г пармезану;

сік половини лимона;

2 ст. л. оливкової олії;

жменя руколи або базиліку;

сіль і чорний перець.

Як приготувати

Кабачки наріжте дуже тонкими смужками за допомогою овочечистки або мандоліни. Додайте лимонний сік, оливкову олію, сіль та перець. Залиште на 10 хвилин, щоб овоч трохи промаринувався. Перед подачею посипте пармезаном і додайте зелень.

Такий салат виходить легким, соковитим і чудово пасує до м’яса, риби або як самостійна літня вечеря.

Холодний крем-суп із кабачків

Цей варіант стане чудовою альтернативою окрошці чи гаспачо. Головне — добре охолодити страву перед подачею.

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Інгредієнти:

2 кабачки;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

500 мл овочевого бульйону;

100 мл вершків або натурального йогурту;

кріп;

сіль і перець.

Як приготувати

Кабачки, цибулю та часник тушкуйте до м’якості, влийте бульйон і проваріть приблизно 10 хвилин. Подрібніть усе блендером до однорідної консистенції, додайте вершки або йогурт, посоліть і поперчіть.

Після охолодження поставте суп у холодильник щонайменше на годину. Перед подачею прикрасьте зеленню та додайте кілька крапель оливкової олії.

Кабачкові рулетики із сирною начинкою

Ця закуска має святковий вигляд, але готується досить швидко.

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Інгредієнти:

2 кабачки;

200 г вершкового або кисломолочного сиру;

2 зубчики часнику;

кріп;

волоські горіхи за бажанням;

сіль.

Як приготувати

Кабачки наріжте довгими тонкими пластинами та швидко обсмажте на сухій сковороді-гриль або злегка запечіть до м’якості. Після цього повністю охолодіть.

Для начинки змішайте сир, подрібнений часник, кріп і за бажанням подрібнені горіхи. Викладіть трохи маси на кожну пластинку та скрутіть рулетиком.

Перед подачею залиште закуску в холодильнику приблизно на 30 хвилин — так вона стане ще смачнішою.

Чому саме кабачки варто їсти у спеку

Кабачки майже на 95% складаються з води, тому допомагають підтримувати водний баланс організму. Крім того, вони містять калій, магній, вітамін С та клітковину, легко засвоюються і не створюють відчуття важкості після їжі.

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