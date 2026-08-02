Як приготувати перезрілі кабачки / © Pixabay

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Наприкінці літа багато городників стикаються з однаковою проблемою — кабачки, які ще кілька тижнів тому були невеликими, перетворюються на справжніх гігантів. Через жорстку шкірку та великі насінини їх часто викидають.

Але саме перезрілі плоди ідеально підходять для приготування домашніх цукатів. Такий десерт нагадує мармелад або шматочки ананаса, а при правильному приготуванні мало хто здогадається, що його основою стали звичайні кабачки. Як готувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Чому для цукатів краще брати саме великі кабачки

Молоді кабачки містять багато вологи, тому після варіння вони можуть втрачати форму. Перезрілі овочі мають щільнішу м’якоть, яка добре просочується сиропом і не розварюється.

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Перед приготуванням необхідно зрізати товсту шкірку, розрізати плід навпіл, видалити велике насіння та пухку серцевину. Для цукатів використовують лише щільну частину м’якоті.

Які інгредієнти знадобляться

1 кг очищених кабачків;

800 г цукру;

1 лимон;

1 апельсин;

100 мл води;

за бажанням — паличка кориці, ваніль або кілька бутонів гвоздики.

Саме цитрусові надають десерту яскравого аромату й допомагають повністю позбутися характерного овочевого присмаку.

Покроковий рецепт домашніх цукатів

Очищені кабачки наріжте кубиками приблизно по 2 сантиметри. У великій каструлі змішайте цукор із водою, додайте нарізані кружальцями лимон і апельсин разом зі шкіркою. Доведіть сироп до кипіння. Викладіть у нього шматочки кабачків і варіть близько 10–15 хвилин після закипання. Потім зніміть каструлю з плити та залиште до повного охолодження. Після цього знову доведіть масу до кипіння й повторіть процедуру ще двічі. Завдяки кільком циклам нагрівання та охолодження кабачки стануть прозорими, добре просочаться сиропом і збережуть форму. Готові шматочки відкиньте на друшляк, щоб стекла зайва рідина.

Як правильно висушити цукати

Підсушити ласощі можна кількома способами.

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Найшвидший варіант — духовка. Викладіть шматочки на деко, застелене пергаментом, і сушіть при температурі 60–70 градусів із трохи прочиненими дверцятами протягом 4–6 годин .

Ще зручніше використовувати електросушарку. У ній цукати рівномірно підсихають і залишаються м’якими всередині.

Після висихання обваляйте їх у дрібному цукрі або цукровій пудрі.

Як зберігати готові ласощі

Повністю охолоджені цукати перекладіть у скляну банку або герметичний контейнер. У сухому прохолодному місці вони можуть зберігатися кілька місяців, не втрачаючи смаку та аромату.

Їх додають до домашньої випічки, кексів, пасок, каш, граноли або просто подають до чаю замість магазинних солодощів.

Маленькі хитрощі для ідеального результату

Щоб десерт вийшов ще ароматнішим, до сиропу можна додати імбир, кардамон або кілька листочків м’яти.

Не варто збільшувати температуру сушіння. Якщо вона буде занадто високою, цукати можуть карамелізуватися зовні, але залишитися надто вологими всередині.

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