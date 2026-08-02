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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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282
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У Росії повідомляють про атаку на стратегічний аеродром «Енгельс-2»: пролунав вибух

У російському Енгельсі Саратовської області повідомили про атаку на військовий аеродром «Енгельс-2». На оприлюднених місцевими жителями кадрах, імовірно, зафіксовано вибух на території авіабази.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Енгельс-2

Енгельс-2 / © із соцмереж

У російському місті Енгельс Саратовської області в ніч проти 2 серпня повідомили про вибухи в районі військового аеродрому «Енгельс-2».

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Місцеві жителі опублікували кадри, на яких, імовірно, зафіксовано момент потужного вибуху на території авіабази. Також у соцмережах пишуть про повторні вибухи поблизу аеродрому.

Інформації про масштаби можливих пошкоджень та постраждалих наразі немає. Російська влада офіційно наслідків атаки не коментувала.

На аеродромі «Енгельс-2» базується російська стратегічна авіація, зокрема літаки Ту-95МС і Ту-160, які РФ використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. За даними НГУ, літак готувався до бойового вильоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
282
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