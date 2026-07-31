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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

Цвітна капуста в панірувальних сухарях на сковороді: рецепт хрусткого гарніру

Цвітна капуста, обсмажена на сковороді в панірувальних сухарях, виходить соковитою всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Коментарі
Цвітна капуста в панірувальних сухарях на сковороді

Цвітна капуста в панірувальних сухарях на сковороді / © Credits

Ця страва чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу, і смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

цвітна капуста
500 г
курячі яйця
2 шт.
олія
3 ст. л.
панірувальні сухарі
100 г
мелений чорний перець
сіль

  1. Капусту помийте, висушіть паперовим рушником і розберіть на невеликі суцвіття.

  2. У каструлі закип’ятіть воду, посоліть і відваріть капусту 2–3 хвилини, відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.

  3. Збийте вінчиком яйця, чорний мелений перець і сіль.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію.

  5. Кожне суцвіття капусти занурте в яйце, потім у панірувальні сухарі та обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки.

Поради:

  • Якщо суцвіття великі, розріжте їх на 2–3 частини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
241
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