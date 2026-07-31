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Цвітна капуста в панірувальних сухарях на сковороді: рецепт хрусткого гарніру
Цвітна капуста, обсмажена на сковороді в панірувальних сухарях, виходить соковитою всередині, з апетитною хрусткою скоринкою зовні.
Ця страва чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу, і смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 500 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- олія
- 3 ст. л.
- панірувальні сухарі
- 100 г
- мелений чорний перець
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- сіль
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Капусту помийте, висушіть паперовим рушником і розберіть на невеликі суцвіття.
У каструлі закип’ятіть воду, посоліть і відваріть капусту 2–3 хвилини, відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.
Збийте вінчиком яйця, чорний мелений перець і сіль.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію.
Кожне суцвіття капусти занурте в яйце, потім у панірувальні сухарі та обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки.
Поради:
Якщо суцвіття великі, розріжте їх на 2–3 частини.