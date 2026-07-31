Цвітна капуста в панірувальних сухарях на сковороді: рецепт хрусткого гарніру

Цвітна капуста в панірувальних сухарях на сковороді / © Credits

Реклама

Ця страва чудово підійде як для повсякденного, так і для святкового столу, і смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти цвітна капуста 500 г курячі яйця 2 шт. олія 3 ст. л. панірувальні сухарі 100 г мелений чорний перець сіль

Капусту помийте, висушіть паперовим рушником і розберіть на невеликі суцвіття. У каструлі закип’ятіть воду, посоліть і відваріть капусту 2–3 хвилини, відкиньте на друшляк і дайте стекти воді. Збийте вінчиком яйця, чорний мелений перець і сіль. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію. Кожне суцвіття капусти занурте в яйце, потім у панірувальні сухарі та обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки.

Поради:

Реклама

Якщо суцвіття великі, розріжте їх на 2–3 частини.

Новини партнерів