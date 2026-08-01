Як відрізнити кабачки від цукіні

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На полицях магазинів і ринків часто можна побачити два схожі овочі — кабачок і цукіні. Багато хто вважає, що це абсолютно різні культури, тоді як інші переконані, що різниця лише у назві. Насправді істина знаходиться посередині.

У матеріалі ТСН.ua розповідаємо, чим кабачок відрізняється від цукіні, чи є вони різними овочами та який із них краще підходить для різних страв.

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Кабачок і цукіні — це не різні овочі

Головний факт, який варто знати: цукіні — це різновид кабачка. Обидва овочі належать до одного виду — гарбуза звичайного (Cucurbita pepo).

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Іншими словами, кожен цукіні є кабачком, але не кожен кабачок можна назвати цукіні. Назва «цукіні» походить з італійської мови (zucchini) й буквально означає «маленький гарбуз». Саме в Італії були виведені сорти, які сьогодні відомі у всьому світі під цією назвою.

Як відрізнити кабачок від цукіні

Попри спільне походження, ці овочі мають низку характерних відмінностей.

Колір шкірки

Класичний кабачок зазвичай має світло-зелену, білувату або жовтувату шкірку. Цукіні найчастіше темно-зелені, хоча існують також жовті, смугасті й навіть майже чорні сорти. Саме насичений зелений колір став його своєрідною «візитівкою».

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Розмір і форма

Кабачки зазвичай більші та товстіші. Якщо їх не зібрати вчасно, вони можуть вирости до значних розмірів. Цукіні залишаються компактнішими, мають рівнішу циліндричну форму та рідше переростають. Саме молоді плоди найчастіше використовують у кулінарії.

Шкірка

Ще одна помітна відмінність — товщина шкірки. У звичайних кабачків вона швидше грубішає під час дозрівання, тому перед приготуванням її нерідко зрізають. У цукіні навіть зрілі плоди часто мають тонку й ніжну шкірку, яку можна не очищати.

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М’якоть і насіння

У молодих цукіні м’якоть більш щільна, соковита й однорідна, а насіння дрібне та майже непомітне. У великих кабачків насіння швидше стає твердим, а середина — пухкішою, тому перед приготуванням її іноді видаляють.

Чим відрізняється смак

Обидва овочі мають досить нейтральний смак, проте невеликі відмінності все ж існують. Цукіні характеризуються більш ніжною текстурою та легким солодкуватим присмаком.

Звичайний кабачок має м’якший смак і після термічної обробки стає більш соковитим. Через це багато кухарів використовують цукіні для страв, де важливо зберегти форму овоча.

Що корисніше?

З погляду харчової цінності різниця мінімальна.

І кабачки, і цукіні містять:

багато води;

клітковину;

вітамін C;

калій;

магній;

вітаміни групи B.

Цукіні іноді містять трохи більше антиоксидантів завдяки темнішій шкірці, однак суттєвої різниці для здорової людини немає. Обидва овочі низькокалорійні, легко засвоюються та чудово підходять для дієтичного харчування.

Що краще використовувати для приготування

Вибір залежить від страви.

Цукіні ідеально підходять для:

салатів;

запікання;

гриля;

пасти з овочевих стрічок;

фарширування;

овочевих чипсів.

Кабачки частіше використовують для:

оладок;

кабачкової ікри;

овочевого рагу;

крем-супів;

тушкованих страв;

запіканок.

Насправді в більшості рецептів ці овочі легко замінюють один одного.

Чому цукіні коштують дорожче

Багато покупців помічають, що цукіні нерідко мають вищу ціну.

Причин кілька:

плоди збирають молодими;

вони мають привабливіший зовнішній вигляд;

довше зберігають товарний вигляд;

користуються високим попитом серед прихильників здорового харчування.

Через це вартість цукіні зазвичай вища, хоча їхня харчова цінність майже не відрізняється від звичайних кабачків.

Що обрати — кабачок чи цукіні?

Якщо потрібен універсальний овоч для тушкування, оладок або консервації, чудовим вибором стане класичний кабачок. Для страв, де важливі гарний зовнішній вигляд, ніжна текстура та тонка шкірка, краще підійде цукіні.

У більшості випадків вибір залежить не від користі, а від особистих смакових уподобань і рецепта.

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