Яблучне варення для пиріжків: перевірений рецепт густої начинки

Яблучне варення / © Pixabay

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Яблучне варення для пиріжків варто готувати у два етапи: спочатку яблука розм’якшують, потім уварюють подрібнену м’якоть із цукром і спеціями. Кількість вологи в плодах впливає на тривалість приготування, тому готовність визначають за консистенцією, а не лише за часом.

ТСН.ua ділиться рецептом.

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Яблучне повидло для пиріжків: інгредієнти

За рецептом потрібно:

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3,6 кг яблук;

2 чашки яблучного сидру;

2 чашки оцту;

2¼ чашки білого цукру;

2¼ чашки щільно утрамбованого коричневого цукру;

2 столові ложки меленої кориці;

1 столова ложка меленої гвоздики.

Орієнтовний вихід за цією рецептурою — близько 4,3–4,7 л.

Як приготувати яблучне варення: покроковий рецепт

Яблука помийте, видаліть плодоніжки, розріжте на четвертинки та заберіть серцевину. Шкірку можна залишити на цьому етапі, адже після розм’якшення плоди потрібно протерти. Покладіть яблука в широку каструлю, влийте сидр і оцет. Повільно готуйте, доки шматочки не стануть м’якими. Протріть яблука через друшляк, харчовий млинок або сито, щоб отримати однорідну м’якоть. Поверніть яблучну масу в каструлю. Додайте білий і коричневий цукор, корицю та гвоздику. Варіть без кришки, часто перемішуючи, особливо наприкінці. Густа маса легко пристає до дна, тому не залишайте її без нагляду. Перевірте готовність одним із тестів нижче. Якщо повидло ще розтікається або навколо нього з’являється рідкий обідок, продовжуйте уварювання.

Два тести готовності варення

Тест із ложкою. Візьміть ложку повидла та потримайте її подалі від пари приблизно дві хвилини. Готова маса залишається гіркою на ложці, а не стікає тонкою цівкою.

Тест із тарілкою. Викладіть трохи повидла на суху тарілку. Якщо навколо маси не відокремлюється рідкий обідок, її можна знімати з вогню.

Ці лайфхаки показують, що зайва волога випарувалася. На результат також впливають кількість повидла, товщина шару та щільність защипування тіста.

Як підготувати варення для пиріжків

Для випічки перекладіть готову масу в чисту широку ємність і дайте їй охолонути до кімнатної температури. Гаряче повидло рідше, може розм’якшити тісто й ускладнити формування.

Охолоджену начинку викладайте невеликими порціями. Не переповнюйте пиріжки та ретельно защипуйте краї. Для інших фруктових начинок умови можуть відрізнятися: наприклад, ягідна начинка для пиріжків може бути надто рідкою й потребувати іншого підходу.

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