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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 1 серпня: яка буде її активність

Геомагнітна активність поки що залишається спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У суботу, 1 серпня, очікується магнітна буря середньої потужності. Вона підвищилася до жовтого рівня — К-індексу 4.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Хоч швидкість сонячного вітру зараз на фоновому рівні, але вона підвищиться. Корональне випромінювання, утворене сонячним спалахом класу М, що стався вдень 30 липня, досягне Землі протягом другого прогнозованого періоду. Після прибуття очікується, що геомагнітна активність зросте до активного рівня, з можливими окремими інтервалами шторму G1.

Магнітна буря 1 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 1 серпня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
519
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