Яблочное варенье для пирожков: проверенный рецепт густой начинки

Яблочное варенье / © Pixabay

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Яблочное вареньедля пирожков следует готовить в два этапа: сначала яблоки размягчают, затем уваривают измельченную мякоть с сахаром и специями. Количество влаги в плодах влияет на продолжительность приготовления, поэтому готовность определяют по консистенции, а не только по времени.

ТСН.uaделится рецептом.

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Яблочное варенье для пирожков: ингредиенты

По рецепту потребуется:

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3,6 кг яблок;

2 чашки яблочного сидра;

2 чашки уксуса;

2¼ чашки белого сахара;

2¼ чашки плотно утрамбованного коричневого сахара;

2 столовые ложки молотой корицы;

1 столовая ложка молотой гвоздики.

Примерный выход по этой рецептуре — около 4,3–4,7 л.

Как приготовить яблочное варенье: пошаговый рецепт

Яблоки помойте, удалите плодоножки, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Кожуру на этом этапе можно оставить, ведь после размягчения плоды нужно протереть. Положите яблоки в широкую кастрюлю, влейте сидр и уксус. Варите на медленном огне, пока кусочки не станут мягкими. Протрите яблоки через дуршлаг, кухонную мясорубку или сито, чтобы получить однородную мякоть. Переложите яблочную массу обратно в кастрюлю. Добавьте белый и коричневый сахар, корицу и гвоздику. Варите без крышки, часто перемешивая, особенно в конце. Густая масса легко прилипает ко дну, поэтому не оставляйте её без присмотра. Проверьте готовность одним из приведенных ниже тестов. Если повидло еще растекается или вокруг него появляется жидкий ободок, продолжайте уваривать.

Два теста на готовность варенья

Тест с ложкой. Возьмите ложку повидла и подержите её вдали от пара примерно две минуты. Готовая масса остаётся горкой на ложке, а не стекает тонкой струйкой.

Тест с тарелкой. Выложите немного повидла на сухую тарелку. Если вокруг массы не образуется жидкий ободок, её можно снимать с огня.

Эти лайфхаки показывают, что лишняя влага испарилась. На результат также влияют количество повидла, толщина слоя и плотность защипывания теста.

Как приготовить варенье для пирожков

Для выпечки переложите готовую массу в чистую широкую емкость и дайте ей остыть до комнатной температуры. Горячее варенье может сделать тесто более жидким и затруднить формовку.

Охлажденную начинку выкладывайте небольшими порциями. Не переполняйте пирожки и тщательно защипывайте края. Для других фруктовых начинок условия могут отличаться: например, ягодная начинка для пирожков может быть слишком жидкой и требовать другого подхода.

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