"Дуже шкодую": донька Скрябіна розсекретила, яку пропозицію батька відхилила перед його загибеллю

Донька Кузьми Скрябіна / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

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Донька Кузьми Скрябіна Марія-Барбара Кузьменко пригадала, яку пропозицію батька відхилила за кілька днів до його загибелі, та зізналася, про що шкодує досі.

Марія-Барбара тоді була першокурсницею медичного університету. Попереду на неї чекали іспити. Саме тому дівчина не погодилася на пропозицію батька. Кузьма хотів, аби донька поїхала разом із ним до Арабських Еміратів. У проєкті «Наодинці з Гламуром» Барбара розповіла, що тоді навчання здавалося достатньо вагомою причиною залишитися. Однак після трагедії її ставлення до того рішення змінилося.

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«Перед трагічними подіями мені тато пропонував поїхати до Арабських еміратів. Я відмовилася. Бо тоді була на першому курсі медичного університету й треба було складати іспити. Я дуже хвилювалася за те», — ділиться зіркова нащадиця.

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Марія-Барбара Кузьменко / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Марія-Барбара не приховує, що сьогодні ухвалила б зовсім інше рішення. Вона шкодує, що не скористалася можливістю провести з батьком більше часу, адже тоді ніхто не міг передбачити, що зовсім скоро станеться трагедія.

«Звичайно, що зараз дуже про це шкодую. За цю країну поки не можу думати. Не знаю, чи зможу поїхати туди», — зізнається Марія-Барбара.

Марія-Барбара Кузьменко / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Зазначимо, Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в ДТП на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, нещодавно донька Кузьми Марія-Барбара Кузьменко назвала єдину причину, через яку відкладає вагітність.

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