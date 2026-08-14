Камалія показала, як заобіймала ексчоловіка Захура під час відпочинку з доньками за кордоном

Камалія з ексчоловіком і доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія показала, як разом із колишнім чоловіком-бізнесменом Мохаммадом Захуром проводить час із доньками та весело позує з ним перед камерою в Туреччині.

Попри розлучення зірки продовжують підтримувати теплі стосунки. Екси разом виховують 12-річних доньок Арабеллу та Мірабеллу. Вони також досі живуть під одним дахом. Нині родина разом подорожує Туреччиною. Цього разу в центрі уваги опинилися не дівчата, а їхні знамениті батьки. Камалія показала кумедні кадри, які доньки зняли для сімейного архіву.

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«Наші донечки не дуже люблять фотографуватися, зате із задоволенням ловлять у кадрі нас із Захуром», — написала артистка.

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Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка зізналася, що особливо цінує саме такі моменти — без підготовки та складних фотосесій. На опублікованих кадрах Камалія та Захур жартують, позують одне одному й просто насолоджуються спільною прогулянкою. Цього разу сімейна фотосесія відбулася в атмосферній Цистерні Базиліка у Стамбулі.

«І знаєте, саме такі фото для мене — найцінніші: без постановки, щирі, живі й наповнені теплом. Цього разу — неймовірна атмосфера Цистерни Базиліка у Стамбулі. Зберігаємо наші сімейні миті та продовжуємо відкривати Туреччину разом», — зазначає Камалія.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія та Мохаммад Захур повідомили про розлучення у 2023 році після майже 20 років шлюбу. У них є доньки-близнючки Арабелла та Мірабелла, які народилися 2013 року. Попри завершення подружніх стосунків, колишнє подружжя продовжує разом виховувати дітей і проводити час як сім’я.

Нагадаємо, нещодавно Камалія ніжно привітала ексчоловіка Захура з 71-річчям і показала рідкісні сімейні фото.

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