«Не буде ні Москви, ні Санкт-Петербурга»: ідеолог Путіна Дугін шокував заявою

Олександр Дугін / © УНІАН

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Автору концепції «русского мира» та «наставнику» російського диктатора Володимира Путіна, Олександру Дугіну, мариться ядерна війна із Заходом, тому закликав негайно розселити Москву та Санкт-Петербург.

Його цитує видання The Moscow Times.

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Ідеолог Путіна боїться, що війна із західними країнами «не просто ймовірна, а майже неминуча», а її перетворення на ядерну «дуже ймовірне».

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«Російські мегаполіси, в яких зосереджене все життя, вся промисловість, вся економіка, стають ласою метою точкових ударів. Потрібне негайне та масове розселення міст, особливо мегаполісів», — пропонує Дугін.

Ба більше, наставник Путіна заявив, що Москви та Санкт-Петербурга не буде.

«Не буде великих міст: ні Москви, ні Санкт-Петербурга, ні Єкатеринбурга. Люди поїдуть на землю спокійно жити. А високоповерхові будови можна віддати під ферми, наприклад, для майнінгу біткоїнів. Там хай живуть комп’ютери, хай мешкають роботи», — заявив він.

Дугін перебуває під санкційними списками США, Євросоюзу і Канади. Він раніше робив абсурдну заяву. Закликав ставитися до працівників силових структур (МВС, ФСБ, Росгвардії) як до «посланців Бога». Він стверджував, що за росіянами стежать розроблені на Заході побутові прилади. Окрім того, йому мариться кінець світу через удари ракет.

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Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, розвідка РФ тривалий час стежила за ядерними та військовими базами у Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни використали «тіньовий» флот, із цих цивільних суден запускали дрони.

Тим часом Фінляндія внесла зміни до закону про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення і транзит ядерної зброї територією країни. Відтак поблизу російських кордонів потенційно може з’явитися ядерна зброя союзників по НАТО.

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