Чому любителі котів частіше порушують правила, а “собачники” більш відкриті: несподіване пояснення

Любов до тварин видає наші приховані риси особистості / © Фото з відкритих джерел

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Світ традиційно ділиться на два табори: тих, хто не уявляє свого життя без радісного виляння хвостом на подвір’ї, і тих, хто цінує незалежність та грацію норовливих муркотунів. Науковці роками намагаються з’ясувати, чи дійсно ці вподобання щодо собак та котів зумовлені нашими глибинними психологічними відмінностями.

Про те, що насправді приховується за нашою любов’ю до різних тварин і як це пов’язано з емоційною стабільністю, розповідає EgészségKalauz.

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Велика п’ятірка рис характеру

Одне з найвідоміших досліджень на цю тему провели американські психологи Семюел Гослінг, Карсон Сенді та Джефф Поттер. У масштабному опитуванні взяли участь понад чотири з половиною тисячі людей, яких оцінювали за моделлю «Великої п’ятірки»: екстраверсія, доброзичливість, сумлінність, емоційна стабільність та відкритість до нового досвіду.

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Результати показали, що люди, які віддають перевагу собакам, у середньому набирають більше балів за шкалами екстраверсії, сумлінності та доброзичливості. Це означає, що вони зазвичай більш товариські, готові до співпраці та мають сильніше розвинене почуття обов’язку, що цілком логічно для людей, яким доводиться щодня вигулювати та тренувати свого улюбленця.

Ті ж, хто назвав себе «кошатниками», продемонстрували вищу відкритість до нових вражень, але водночас мали вищі показники нейротизму. Психологи пояснюють, що це не варто трактувати як просту тривожність — скоріше, це вказує на більшу чутливість до стресу та емоційних коливань, а також на розвинену уяву і нестандартне мислення.

Інтелект та схильність до бунтарства

Ще одне цікаве дослідження, проведене вченими з Університету Керролла, виявило різницю у ставленні до суспільних норм. З’ясувалося, що любителі собак виявляють більшу готовність дотримуватися встановлених правил і є більш енергійними в соціумі.

Натомість шанувальники котів продемонстрували яскраві риси нонконформізму: вони частіше ігнорують правила та діють як індивідуалісти. Цікаво, що у цьому ж дослідженні власники котів отримали вищі бали в тестах на інтелект, проте вчені застерігають від поспішних висновків.

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«Оскільки дослідження проводилося у відносно вузькій групі студентів університету, його результати не можна просто екстраполювати на все населення і стверджувати, що кошатники розумніші за собачників», — наголошують автори експерименту.

Спосіб життя чи поклик душі?

Науковці сходяться на думці, що вибір тварини диктується не лише нашим характером, а й банальними умовами проживання. Для власників приватних будинків із просторим подвір’ям, де постійно кипить робота і є місце для вигулу, собака стає природним і логічним доповненням щоденної рутини, стимулюючи до активності на свіжому повітрі.

Коти ж набагато легше інтегруються в життя зайнятих містян, які цінують спокій після робочого дня. Опитування показують, що любителі котів найбільше цінують у своїх улюбленцях саме незалежність і те, що вони не потребують постійного нагляду. Тим часом власники собак шукають у тваринах безумовну відданість, товариськість та активну взаємодію.

Чому не варто сліпо вірити стереотипам

Попри всі статистичні закономірності, психологи закликають не ставити на людей тавра на основі їхнього вибору домашньої тварини. Статистика відображає лише середні показники, тоді як індивідуальні відмінності між людьми є набагато більшими, ніж різниця між умовними «таборами».

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У реальному житті існує безліч надзвичайно товариських і говірких любителів котів, так само як і тихих, інтровертних власників собак. Більше того, існує величезна категорія людей, яка обожнює і тих, і інших, руйнуючи будь-які спроби вчених поділити світ навпіл.

Зрештою, наші вподобання можуть змінюватися протягом життя. Переїзд у більший будинок, поява нових умов чи просто знайомство з надзвичайно лагідним котом або неймовірно розумним псом можуть назавжди змінити ваші погляди. Тож хоча ваш вибір пухнастого друга і може трохи привідкрити таємниці вашого характеру, він точно не є остаточним діагнозом.

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