Чому кішки мнуть людину лапами: відповідь вас здивує

Кіт / © Unsplash

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Багато власників котів хоча б раз замислювалися, чому улюбленець починає ритмічно м’яти лапами коліна, ковдру чи ліжко. Така поведінка має навіть окрему англійську назву — kneading, що буквально означає «замішувати тісто».

Науковці пояснюють: у більшості випадків це не примха і не спроба випросити їжу. Найчастіше так кіт демонструє, що почувається спокійно та комфортно поруч із людиною.

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Чому коти топчуться лапами

Як пояснили старша викладачка Школи ветеринарної науки Університету Аделаїди Сьюзан Гейзел та кандидатка наук із поведінки тварин Джулія Геннінг у матеріалі для The Conversation, звичка м’яти лапами формується ще в ранньому віці.

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Кошенята виконують такі рухи під час годування материнським молоком. Це допомагає стимулювати його виділення завдяки вивільненню окситоцину. Саме з цього, ймовірно, й виникла така поведінка.

Крім того, на подушечках лап у котів розташовані пахучі залози. Під час «розминання» вони виділяють феромони — хімічні сигнали, за допомогою яких тварини спілкуються між собою. Так кошенята можуть передавати матері інформацію про свій стан, а також підтримувати з нею зв’язок.

Чому дорослі коти не перестають це робити

Попри те, що така поведінка з’являється ще в дитинстві, багато дорослих котів продовжують м’яти лапами людей або м’які речі.

Вчені пояснюють це явищем, яке називається неотенією. Це означає, що тварина зберігає деякі дитячі особливості поведінки навіть у дорослому віці. Такі рухи можуть допомагати котам спілкуватися з людьми та іншими домашніми тваринами.

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Іноді власники самі ненавмисно закріплюють таку звичку, коли гладять кота або приділяють йому більше уваги під час «розминання».

Деякі тварини також люблять м’яти ковдри чи смоктати тканину. Це може заспокоювати їх через асоціацію з періодом вигодовування.

Що така поведінка говорить про самопочуття кота

У більшості випадків «розминання» означає, що кіт почувається безпечно і розслаблено.

Втім, якщо така поведінка стає надто частою, триває дуже довго, виглядає нав’язливою або призводить до травм лап чи рота, це може свідчити про стрес або біль. У такій ситуації науковці радять показати тварину ветеринару.

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Також зазначається, що компульсивне «розминання» та смоктання тканини частіше трапляється у сіамських і бірманських котів.

При цьому не всі коти мають таку звичку. Як і люди, вони відрізняються характером і по-різному демонструють прихильність та відчуття комфорту.

Що робити, якщо кіт боляче мне лапами

Фахівці наголошують: не варто проганяти кота або силоміць знімати його з колін. Краще покласти на ноги товсту ковдру, якщо кігті завдають дискомфорту.

Також рекомендується заохочувати кота тоді, коли він м’яко перебирає лапами без сильного випускання кігтів. Для цього можна погладити улюбленця або пригостити ласощами. За бажанням господар може навіть навчити кота простій словесній команді, наприклад «лапи» або «кігті», поєднуючи її з винагородою за бажану поведінку.

Науковці підсумовують: якщо ваш кіт мне вас лапами, найімовірніше, він просто почувається поруч із вами спокійно та безпечно.

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