Почему кошки мнут человека лапами: ответ вас удивит

Кот / © Unsplash

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Многие владельцы кошек хотя бы раз задумывались, почему любимец начинает ритмично мять лапами колени, одеяло или кровать. Такое поведение имеет даже отдельное английское название — kneading, что означает «замешивать тесто».

Ученые объясняют: в большинстве случаев это не прихоть и не попытка выпросить еду. Чаще так кот демонстрирует, что чувствует себя спокойно и комфортно рядом с человеком.

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Почему коты топчутся лапами

Как объяснили старшая преподавательница Школы ветеринарной науки Университета Аделаиды Сьюзан Гейзел и кандидат наук по поведению животных Джулия Геннинг в материале для The Conversation, привычка мяты лапами формируется еще в раннем возрасте.

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Котята выполняют такие движения при кормлении материнским молоком. Это помогает стимулировать его выделение благодаря высвобождению окситоцина. Именно по этому, вероятно, и возникло такое поведение.

Кроме того, на подушечках лап у кошек расположены благоухающие железы. Во время разминания они выделяют феромоны — химические сигналы, с помощью которых животные общаются между собой. Так котята могут передавать матери информацию о своем состоянии, а также поддерживать с ней связь.

Почему взрослые коты не перестают это делать

Несмотря на то, что такое поведение появляется еще в детстве, многие взрослые кошки продолжают мять лапами людей или мягкие вещи.

Ученые объясняют это явлением, которое называется неотенией. Это означает, что животное сохраняет некоторые детские особенности поведения даже во взрослом возрасте. Такие движения могут помочь котам общаться с людьми и другими домашними животными.

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Иногда владельцы сами нечаянно закрепляют такую привычку, когда гладят кота или уделяют ему больше внимания во время разминания.

Некоторые животные также любят мять одеяла или сосать ткань. Это может успокаивать их через ассоциацию с периодом вскармливания.

Что такое поведение говорит о самочувствии кота

В большинстве случаев «разминание» означает, что кот чувствует себя безопасно и спокойно.

Впрочем, если такое поведение становится слишком часто, длится очень долго, выглядит навязчивым или приводит к травмам лап или рта, это может свидетельствовать о стрессе или боли. В такой ситуации ученые советуют показать животное ветеринару.

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Также отмечается, что компульсивное «разминание» и сосание ткани чаще встречается у сиамских и бирманских кошек.

При этом у всех кошек такая привычка. Как и люди, они отличаются характером и по-разному демонстрируют благосклонность и комфорт.

Что делать, если кот больно мне лапами

Специалисты отмечают: не стоит прогонять кота или насильно снимать его с колен. Лучше положить на ноги толстое одеяло, если когти наносят дискомфорт.

Также рекомендуется поощрять кота, когда он мягко перебирает лапами без сильного испускания когтей. Для этого можно погладить любимца или угостить лакомством. По желанию хозяин может даже научить кота простой словесной команде, например «лапы» или «когти», совмещая ее с вознаграждением за желаемое поведение.

Ученые подытоживают: если ваш кот мне вас лапами, вероятнее всего, он просто чувствует себя рядом с вами спокойно и безопасно.

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