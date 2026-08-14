Як часто купувати нову постіль / © www.freepik.com/free-photo

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Постільна білизна не має чіткої дати, після якої її обов’язково потрібно викидати. Якщо комплект після кількох років використання залишається міцним, комфортним і добре переносить прання, його можна не поспішати замінювати. Водночас чекати, поки простирадло буквально розповзеться на частини, теж не варто. Фахівці радять орієнтуватися насамперед на стан тканини, частоту використання та якість догляду, а не лише на кількість років. За різними рекомендаціями, якісні простирадла можуть служити приблизно від трьох до п’яти років, а за гарного догляду — навіть довше.

Перший сигнал — тканина стала тонкою

Одна з найочевидніших ознак, що постіль пора міняти, — помітне стоншення матеріалу. Якщо улюблене простирадло вже майже просвічується, особливо в місцях найбільшого тертя, тканина втратила частину своєї міцності.

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Так само варто звернути увагу на невеликі дірки, розтягнуті шви, потертості та краї, які починають розпускатися. Не обов’язково чекати великої дірки — якщо матеріал регулярно пошкоджується під час прання чи використання, комплект уже наближається до кінця свого терміну служби.

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Ковтунці на тканині

Якщо на поверхні постільної білизни з’явилися численні ковтунці, це означає, що волокна тканини руйнуються від постійного тертя.

Невелика кількість таких утворень не обов’язково означає, що комплект потрібно негайно викидати. Але якщо тканина стала грубою, неприємною на дотик і продовжує активно кошлатитися після кожного прання, краще придбати новий комплект.

Колір і запах також мають значення

Поступове вицвітання саме по собі не є небезпечним і не означає, що постіль обов’язково стала непридатною. Проте стійкий неприємний запах, який залишається навіть після якісного прання, вже є вагомою причиною замислитися про заміну.

Регулярне прання необхідне незалежно від віку білизни. Фахівці радять прати або змінювати простирадла приблизно раз на тиждень, а за сильної пітливості, наявності домашніх тварин чи інших обставин — частіше.

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Не варто чекати конкретної дати

Поширене правило «постіль потрібно викидати через рік» не є універсальним. Так само немає гарантії, що кожен комплект прослужить п’ять років. Наприклад, недорога тонка тканина за щотижневого прання може зноситися значно швидше, тоді як якісний льон або міцна бавовна здатні служити довше.

Тому найкращий орієнтир — не календар, а фактичний стан постільної білизни.

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