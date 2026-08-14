Втекла з Росії з трьома дітьми, а тепер її можуть депортувати: історія українки в Британії

41-річна Оксана Гусєва з родиною / © соцмережі

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У Великій Британії можуть депортувати матір трьох дітей, яка втекла з Росії після початку війни через небезпеку та пропутінські погляди чоловіка. Родина вже кілька років живе в Лондоні й успішно адаптувалася, але британське МВС вирішило анулювати її візу.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Чому МВС Британії відхилило заяву про прихисток

За даними видання, 41-річна Оксана Гусєва є етнічною українкою. У червні 2022 року вона разом із трьома маленькими дітьми — Іллею, Максимом та Юлією, а також 64-річною матір’ю Любов’ю втекла з Москви через Туреччину до Великої Британії за програмою «Житло для України». Вони оселилися в районі Гринвіч на південному сході Лондона.

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Однак у червні 2025 року Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відмовило їй у поновленні візи, обґрунтувавши це тим, що у жінки немає українського паспорта. Жінка має російське громадянство, проте відкрито критикувала війну, розпочату Володимиром Путіним.

«Я українка, ми розмовляємо українською вдома, ми відвідуємо українську церкву і стали частиною громади в Лондоні», — сказала вона.

Незважаючи на це, відомство відхилило дві заяви пані Гусєвої про надання притулку. Зараз вона оскаржує це рішення в судовому порядку, однак у разі програшу їй загрожує депортація до Росії.

«Я хвилююся за свою безпеку в Росії. Ми не були туди чотири роки, і ситуація не змінилася. Навіть навпаки, вона стала для нас ще страшнішою. Якщо нам доведеться повертатися назад, щойно я прибуду до московського аеропорту, мене заарештують і заберуть у мене дітей», — зазначила жінка.

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41-річна Оксана Гусєва з родиною / © соцмережі

Також вона пояснила, як раніше отримала візу.

«Справа в тому, що Міністерство внутрішніх справ спочатку видало нам візу, а потім заявило, що це була помилка, і наказало нам повертатися. Це змушує нас почуватися так, ніби нас покинули. Спочатку вони прийняли нас і надали захист, а потім його забрали», — зазначила мати трьох дітей.

Інтеграція в Лондоні та плани щодо переїзду в Україну

До початку повномасштабної війни родина мешкала в російському місті Ярославль. Втім, після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року позиції в сім’ї розійшлися.

За словами пані Гусєвої, раніше вони відвідували українську церкву в Росії, де вінчалися та хрестили дітей. Чоловік також розумів українську мову, але війна змінила його погляди. Коли жінка вирішила виїхати з Росії, чоловік відмовився вирушати з ними й залишився, після чого родина припинила з ним спілкування.

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Наразі в Лондоні пані Гусєва працює прибиральницею. Її діти — 13-річний Ілля, 11-річний Максим та восьмирічна Юлія — відвідують українську школу.

41-річна Оксана Гусєва з родиною / © соцмережі

«Я плакала про наше майбутнє, бо мої діти повністю інтегрувалися в англійське життя. Вони навчаються тут, в українській школі, і тепер у нас є квартира. Я плачу податки, я беру… Уроки англійської мови, і я вчуся водити. Діти були такими маленькими, коли ми покинули Росію, що зараз не пам’ятають, як там жили», — сказала вона.

У разі остаточної відмови Оксана Гусєва категорично відмовляється повертатися до Росії та розглядає варіант переїзду в Україну. Вона зазначила, що вирушить до України, якщо її дозвіл на проживання, який діє до 2028 року, залишатиметься чинним, хоча й визнає складність такого рішення через війну.

МВС Бритнії проводить суворі перевірки — чому так

Видання пояснює, що британське МВС посилило перевірки через масові зловживання правилами притулку. Розслідування виявили, що деякі мігранти вигадували історії про домашнє насильство або свою сексуальну орієнтацію.

Зокрема, нечесні юристи за 900 фунтів підробляли документи про знущання в сім’ї. Це дозволяло біженцям швидко отримати постійне проживання замість стандартних п’яти років очікування.

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