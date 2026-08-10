Мирні переговори чи продовження війни: в ЗСУ сказали, до чого схиляється Росія

ЗСУ / © Associated Press

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Судити про можливе перемир’я треба не за словами агресора, а за його діями на фронті, адже Росія продовжує поповнювати свої лави та готується воювати далі.

Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін для Новини.LIVE.

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Чи погодиться РФ на мирні переговори — пояснення Жоріна

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що не вірить у можливість перемир’я з Росією, спираючись на власний бойовий досвід із 2014 року та відсутність реальних передумов для миру.

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За його словами, попередні домовленості про припинення вогню ніколи не працювали, а теперішні дії ворога вказують лише на підготовку до продовження наступальних дій.

«Ворог продовжує поповнювати свої підрозділи. Продовжує готувати свої, в тому числі, і авіаційні, і ракетні підрозділи для подовження цієї війни. Тобто в нього взагалі на даний момент жодна з його дій не говорить про те, що він найближчим часом планує зупинятись, чи говорити про перемир’я або якісь подібні речі. Все вказує на те, що як мінімум найближчий час він точно планує продовжувати цю війну», — додав офіцер.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія постійно б’є ракетами та дронами по Києву, Дніпру, Харкову та Запоріжжю, намагаючись знищити українські оборонні заводи. Головна мета ворога — зупинити виробництво українських ракет і безпілотників.

Раніше ми писали, що російські війська змінили цілі для своїх ракет і дронів. Якщо взимку вони били переважно по світлу й опаленню, то тепер зосередилися на оборонних заводах, логістиці та мирних людях.

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До слова, росіяни віддали пріоритет наступу на Добропілля для оточення міст так званого фортечного поясу Донецької області з південного заходу.

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