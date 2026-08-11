ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
1 хв

Укрзалізниця закрила продаж квитків на окремі дати та напрямки: що відомо

«Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати й напрямки з 27 серпня через російські удари.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
В УЗ пояснили брак квитків на окремі рейси наприкінці серпня

В УЗ пояснили брак квитків на окремі рейси наприкінці серпня / © Associated Press

Через наслідки останніх ворожих атак «Укрзалізниця» перебудовує логістику та коригує рух поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії у Threads у відповідь на запитання одного з користувачів.

В УЗ пояснили, що через останні російські атаки, які призвели до загибелі залізничників, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури, «Укрзалізниця» перебудовує логістику та графіки руху.

Продаж квитків на окремі дати й напрямки, зокрема з 27 серпня, наразі закритий. У компанії зазначають, що це пов’язано з необхідністю оновлення маршрутів і графіків.

«Саме тому продаж на окремі дати й напрямки з 27 серпня закритий. Як тільки остаточно сформуємо можливість виконання рейсу та всі необхідні технологічні рішення, продаж відкриємо. Коли саме це станеться, зараз чесно сказати не можемо», — йдеться в повідомленні.

Тим часом, у мережі пишуть, що з Дніпра вже немає квитків до Львова і Луцька.

Нагадаємо, що 8 серпня російський безпілотник атакував потяг «Суми—Київ».

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie