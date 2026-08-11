Укрзалізниця закрила продаж квитків на окремі дати та напрямки: що відомо

В УЗ пояснили брак квитків на окремі рейси наприкінці серпня / © Associated Press

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Через наслідки останніх ворожих атак «Укрзалізниця» перебудовує логістику та коригує рух поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії у Threads у відповідь на запитання одного з користувачів.

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В УЗ пояснили, що через останні російські атаки, які призвели до загибелі залізничників, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури, «Укрзалізниця» перебудовує логістику та графіки руху.

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Продаж квитків на окремі дати й напрямки, зокрема з 27 серпня, наразі закритий. У компанії зазначають, що це пов’язано з необхідністю оновлення маршрутів і графіків.

«Саме тому продаж на окремі дати й напрямки з 27 серпня закритий. Як тільки остаточно сформуємо можливість виконання рейсу та всі необхідні технологічні рішення, продаж відкриємо. Коли саме це станеться, зараз чесно сказати не можемо», — йдеться в повідомленні.

Тим часом, у мережі пишуть, що з Дніпра вже немає квитків до Львова і Луцька.

Нагадаємо, що 8 серпня російський безпілотник атакував потяг «Суми—Київ».

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