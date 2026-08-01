- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 620
- Час на прочитання
- 2 хв
Камалія ніжно привітала ексчоловіка Захура з 71-річчям і показала рідкісні сімейні фото
Артистка адресувала обранцеві теплі та ніжні слова.
Колишній чоловік української співачки Камалії — пакистанський бізнесмен Мохамммад Захур — святкує день народження.
Так, 1 серпня ексобранцеві артистки виповнюється вже 71 рік. І хоч Камалія та Мохаммад Захур вже й не один рік як розлучені, але зберігають теплі стосунки. Тож, знаменитість привітала ексчоловіка з важливою датою.
Зокрема, співачка показала низку кадрів, де вони щасливо позують разом із їхніми донечками — 12-річними Арабеллою та Мірабеллою. Окрім того, артистка адресувала Мохаммаду Захуру теплі та ніжні слова з привітаннями та побажаннями.
«Ти — чудовий, люблячий і надзвичайно турботливий батько, надійна опора для нашої родини та уважний і відповідальний керівник для людей, які працюють поруч із тобою. Ти віддаєш усього себе заради дітей, близьких і своєї команди, завжди підтримуєш, допомагаєш та знаходиш сили бути поруч у найскладніші моменти», — щиро говорить артистка.
Виконавиця говорить, що Мохаммад Захур завжди є надійною опорою для родини, також він чудовий керівник та неабияк допомагає Україні. Артистка ж бажає бізнесмену, аби той був здоровим, щасливми і аби все те, що він робив для інших, йому поверталось.
«Бажаю тобі міцного здоров’я, сил, довгих і щасливих років життя, душевного спокою та миру. Нехай усе добро, яке ти даруєш людям, обов’язково повертається до тебе сторицею. З днем народження, Захуре! Будь щасливий і бережи себе», — зазначила співачка.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська святкувала день народження чоловіка Віталія Борисюка. Артистка адресувала йому теплі слова та похизувалась його особливим талантом.