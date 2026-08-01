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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
620
Час на прочитання
2 хв

Камалія ніжно привітала ексчоловіка Захура з 71-річчям і показала рідкісні сімейні фото

Артистка адресувала обранцеві теплі та ніжні слова.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Камалія з колишнім чоловіком

Камалія з колишнім чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Колишній чоловік української співачки Камалії — пакистанський бізнесмен Мохамммад Захур — святкує день народження.

Так, 1 серпня ексобранцеві артистки виповнюється вже 71 рік. І хоч Камалія та Мохаммад Захур вже й не один рік як розлучені, але зберігають теплі стосунки. Тож, знаменитість привітала ексчоловіка з важливою датою.

Зокрема, співачка показала низку кадрів, де вони щасливо позують разом із їхніми донечками — 12-річними Арабеллою та Мірабеллою. Окрім того, артистка адресувала Мохаммаду Захуру теплі та ніжні слова з привітаннями та побажаннями.

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Ти — чудовий, люблячий і надзвичайно турботливий батько, надійна опора для нашої родини та уважний і відповідальний керівник для людей, які працюють поруч із тобою. Ти віддаєш усього себе заради дітей, близьких і своєї команди, завжди підтримуєш, допомагаєш та знаходиш сили бути поруч у найскладніші моменти», — щиро говорить артистка.

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Виконавиця говорить, що Мохаммад Захур завжди є надійною опорою для родини, також він чудовий керівник та неабияк допомагає Україні. Артистка ж бажає бізнесмену, аби той був здоровим, щасливми і аби все те, що він робив для інших, йому поверталось.

«Бажаю тобі міцного здоров’я, сил, довгих і щасливих років життя, душевного спокою та миру. Нехай усе добро, яке ти даруєш людям, обов’язково повертається до тебе сторицею. З днем народження, Захуре! Будь щасливий і бережи себе», — зазначила співачка.

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з колишнім чоловіком та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська святкувала день народження чоловіка Віталія Борисюка. Артистка адресувала йому теплі слова та похизувалась його особливим талантом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
620
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