Що нам пророкують зірки: гороскоп на 3–9 серпня 2026 року

Гороскоп на 3–9 серпня 2026 року / © Associated Press

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Протягом усього цього періоду відчувається вплив напруженої взаємодії Марса та Ліліт. Це час, коли зростає ймовірність загострення конфліктів, різких слів, необдуманих вчинків та емоційних сплесків, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

6 серпня о 22:13 (GMT+3) Венера переходить у знак Терезів. Під впливом цього транзиту люди починають частіше шукати компроміси, з’являється бажання домовлятися, відновлювати стосунки та наводити лад у особистому житті. Венера допомагає побачити цінність співпраці, поваги та взаємної підтримки.

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6 та 7 серпня Сонце утворює гармонійний тригон із ретроградним Сатурном. Це один із тих аспектів, який допомагає зберегти стійкість навіть тоді, коли навколо відбуваються складні події. Повертаються питання, які вже виникали раніше, але тепер з’являється можливість розв’язати їх більш грамотно.

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До кінця тижня енергетика стає більш яскравою та динамічною. 9 серпня о 19:28 (GMT+3) Меркурій входить у знак Лева, посилюючи бажання відкрито говорити про свої ідеї, виявляти ініціативу та привертати увагу до своїх творчих проєктів. Багато хто відчує натхнення, з’явиться бажання виступати, навчатися, ділитися досвідом або розпочинати нові інформаційні проєкти.

Це сприятливий час для переговорів, презентацій, реклами, творчої діяльності та будь-яких занять, де важливо справити враження. Водночас Меркурій у Леві нагадує, що впевненість не повинна перетворюватися на категоричність. Уміння вислухати інших зараз виявиться не менш цінним, ніж здатність переконливо висловлюватися самому.

Овен

Цей тиждень спонукає до активних дій — енергії багато, і важливо спрямувати її в потрібне русло, а не розпорошувати на дрібниці та випадкові суперечки. Є ризик зірватися на різкість там, де достатньо було б спокійної розмови, тому намагайтеся вловити момент, перш ніж сказати щось під впливом емоцій. У справах добре братися за те, що вимагає рішучості та швидкого старту — зараз ви здатні зрушити з місця те, що довго буксувало. До вихідних з’явиться шанс розв’язати давнє питання, яке відкладали — можливо, варто першим зробити крок.

Телець

Гарний тиждень для стабільності та наведення ладу в справах і вдома — зараз особливо приємно займатися побутовими питаннями, які давно відкладалися: перебирання шаф, планування бюджету, завершення дрібних завдань. Не поспішайте — те, що будується без поспіху, виявиться міцнішим, ніж рішення, ухвалені в поспіху. У особистих стосунках цінуйте прості моменти, проведені разом: спільна вечеря, прогулянка, тихий вечір без ґаджетів — саме вони зараз зміцнюють зв’язок сильніше, ніж гучні жести та подарунки.

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Близнята

Можлива несподівана розмова, яка розставить усе на свої місця та дасть відповідь на питання, яке давно вас турбувало. Не розпорошуйтеся на занадто багато тем одразу: виберіть головне й зосередьтеся на ньому, інакше ризикуєте даремно розтратити сили. У стосунках зараз особливо важлива чесність — партнер більше оцінить відверту розмову, ніж недомовки чи спроби згладити гострі кути жартами. Якщо давно хотіли щось обговорити, але відкладали, цей тиждень — вдалий момент. Будьте готові й слухати, а не тільки говорити.

Рак

Цей тиждень буде емоційно напруженим, емоції будуть сильнішими, ніж зазвичай, і те, що раніше вас не зачіпало, зараз може викликати несподівано сильну реакцію. Дайте емоціям трохи влягтися, перш ніж робити висновки. Сім’я та дім стають джерелом сили — приділіть час близьким, це повернеться сторицею у вигляді тепла та підтримки, які вам зараз особливо потрібні. У стосунках тепер більше ніжності й менше раціональних розмов — дозвольте собі бути вразливими з тим, кому довіряєте. Партнер здивує вас у той момент, коли ви найменше цього очікували.

Лев

Тиждень, коли можна проявити себе — впевненість і харизма зараз працюють на вашу користь, і оточення це помічає. Гарний момент, щоб заявити про свої бажання у стосунках чи на роботі — те, що раніше тримали у собі, варто озвучити відкрито. Уникайте надмірної категоричності в суперечках — гнучкість принесе більше користі, ніж наполегливість, навіть якщо ви відчуваєте, що маєте рацію. У особистому житті є ризик переоцінити власну значущість в очах партнера. Самотні Леви можуть привернути увагу завдяки природній чарівності та впевненості.

Діва

Практичний настрій допоможе впоратися з накопиченими справами — цей тиждень сприяє плануванню та впорядкуванню всього, включаючи думки та почуття, які вже давно потребували структури. Гарний час навести лад не тільки в побутових питаннях, а й в особистому житті — зрозуміти, що дійсно важливо, а що можна відпустити. Партнер цінуватиме турботу більше, ніж красиві слова, особливо якщо вона виражається в конкретних діях. Розмова принесе хороший результат, якщо уникати причіпок щодо дрібниць.

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Терези

Чудовий тиждень для любовних стосунків — легше знаходити компроміси та домовлятися, навіть там, де раніше виникали суперечки. Хочеться краси та приємного оточення — не відмовляйте собі в цьому, чи то нова деталь в інтер’єрі, гарне вбрання, чи просто час, проведений у приємній атмосфері. Для самотніх Терезів можливі приємні знайомства та легкі флірти — ваша чарівність зараз особливо помітна оточенню. Тим, хто у парі, варто скористатися моментом, щоб освіжити стосунки — влаштувати побачення, сказати давно невисловлені теплі слова.

Скорпіон

Цей тиждень сприяє глибоким роздумам і внутрішнім змінам — можливо, ви почнете інакше дивитися на ситуацію, яка довгий час здавалася незмінною. У стосунках зараз важливіша щирість, ніж недомовленість: якщо є почуття чи сумніви, які ви приховували, саме час про них сказати. Партнер здатний почути вас краще, ніж здається, якщо ви дасте йому шанс. Інтенсивність переживань може бути високою, але саме вона здатна привести до справжнього прориву в розумінні себе та своїх стосунків.

Стрілець

Гарний час для нових ідей та планів на майбутнє — горизонти розширюються, і з’являється бажання вийти за межі звичного розпорядку. Не бійтеся вийти зі звичної зони комфорту — невеликий ризикований крок зараз може принести несподівано хороший результат. В особистому житті можливі несподівані повороти — знайомство, розмова або ситуація, яка змінить погляд на стосунки. Партнеру важливо відчути, що ви щиро зацікавлені в розвитку стосунків, а не сприймаєте їх як щось само собою зрозуміле.

Козоріг

Цей тиждень вимагає терпіння та дисципліни — результати з’являться не відразу, але зусилля не будуть марними, якщо продовжувати рухатися крок за кроком. Є спокуса опустити руки, якщо щось не вдається з першого разу — намагайтеся не піддаватися цьому почуттю і довіритися процесу. У стосунках уникайте надмірної стриманості: іноді варто відкрито виявляти почуття, а не лише діями, навіть якщо це здається незвичним і вразливим. Партнер може потребувати підтвердження ваших почуттів словами, а не лише турботою на практиці.

Водолій

Тиждень буде непередбачуваним, можливі раптові новини або зміни планів, які порушать звичний ритм. Сприймайте це як шанс, а не привід для занепокоєння — свіжий погляд на ситуацію зараз особливо цінний і може відкрити несподівані можливості. У стосунках цінуйте право одне одного на особистий простір — не сприймайте потребу партнера побути наодинці як віддалення чи охолодження почуттів. Можлива цікава розмова з людиною, чия думка виявиться несподівано важливою.

Риби

Цього тижня більше довіряйте внутрішньому голосу, ніж логіці, особливо в питаннях, де раціональні аргументи суперечать внутрішньому відчуттю. Можливі сни або передчуття, які виявляться пророчими — звертайте на них увагу, не відмахуючись від них як від випадковості. У коханні зростає чутливість — будьте ніжними до себе та до партнера, уникаючи надмірної драматизації дрібниць, які в інший час не здалися б значущими. Існує ризик надмірно зануритися в переживання та втратити зв’язок із реальністю того, що відбувається.

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