WP: Зеленський і Нетаньягу обмінялися різкими репліками на похороні Грема

Перша розмова за 3 роки та «різкі репліки»: Зеленський і Нетаньягу поговорили на похороні у США / © Associated Press

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На похороні сенатора Ліндсі Грема президент Володимир Зеленський і прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, «судячи з усього, обмінялися різкими репліками».

Про це пише The Washington Post.

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У виданні нагадали, що цього тижня Вашингтон одночасно відвідали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

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«Одночасні прохання про підтримку з боку Вашингтона від Нетаньяху та Зеленського, які відвідали Білий дім цього тижня, поставили двох союзників США у ситуацію „ігри з нульовою сумою“ за військові ресурси», — зазначає WP.

Журналісти видання припустили, що на похороні Грема Зеленський і Нетаньягу, «судячи з усього, обмінялися різкими репліками».

У виданні наголошують, що обидві сторони офіційно відмовилися коментувати цю розмову.

Зауважимо, що Washington Post посилається на відео, яке опублікувала ізраїльська журналістка Нога Тарнопольська (Noga Tarnopolsky).

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«Нетаньягу і Зеленський, очевидно, мали напружену розмову в рамках похорону Ліндсі Грема. Haaretz повідомляє, що українські джерела стверджують, ніби Ізраїль відхилив пропозицію зустрічі між двома лідерами у Вашингтоні. Нетаньягу послідовно демонструє неповагу до Зеленського», — написала ізраїльська журналістка і опублікувала відео цієї розмови.

© Associated Press

Слів обох лідерів на ньому не чути, але по міміці можна припустити, що вони про щось диспутують. Проте варто зауважити, що, попри напружений тон, Зеленський і Нетаньягу закінчили розмову примирливо, посміхнувшись одне одному і потиснувши руки.

Нагадаємо, що ізраїльське видання Haaretz писало, що Нетаньягу відмовився від повноцінної двосторонньої зустрічі із Зеленським у Вашингтоні, хоча Ізраїль пропонував її першим.

За даними видання, ізраїльська сторона першою запропонувала провести зустріч, але згодом відмовилася. Інше джерело журналістів зазначає, що ініціатива про зустріч виходила від Києва, однак Ізраїль так і не надав відповіді.

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Попри зірвану зустріч, лідери все ж перетнулися особисто на поминальній службі за сенатором Ліндсі Гремом у вашингтонському соборі. Як зазначає Times of Israel, це стало першою особистою розмовою Нетаньягу і Зеленського за три роки.

«Розмова виглядала досить серйозною, але щирою, а Нетаньягу та Зеленський посміхалися під час рукостискання», — зазначає Times of Israel.

Нагадаємо, за даними WP, прем’єр Ізраїлю Нетаньягу особисто заблокував «Залізний купол» для України.

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