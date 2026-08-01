WP: Зеленський і Нетаньягу обмінялися різкими репліками на похороні Грема

Зустріч Нетаньягу і Зеленського. Архівне фото / © Офіс президента України

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заблокував передачу Україні систем Iron Dome (Залізний Купол).

Про це пише The Washington Post.

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Зазначається, що у 2023 році нині покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем ініціював зусилля із захисту цивільного населення України від російських атак, підтримавши передачу Україні американських батарей системи протиповітряної оборони «Залізний купол». Однак він зіткнувся з перешкодою — Біньяміном Нетаньягу.

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За даними видання, прем’єр-міністр Ізраїлю заблокував цю передачу, пославшись на умови угоди про спільне виробництво, яка надає Ізраїлю право вирішального слова щодо використання системи — попри те, що за відповідні ракетні батареї сплатив уряд США.

«Одночасні прохання про підтримку з боку Вашингтона від Нетаньяху та Зеленського, які відвідали Білий дім цього тижня, поставили двох союзників США у ситуацію „ігри з нульовою сумою“ за військові ресурси», — зазначає WP.

Журналісти видання припустили, що на похороні Грема Зеленський і Нетаньягу, «судячи з усього, обмінялися різкими репліками». Але обидві сторони відмовилися коментувати цю розмову.

У відповідь на прохання про коментар посольство Ізраїлю у Вашингтоні захищало співпрацю у сфері спільного виробництва та рішення Нетаньягу накласти вето на передачу Україні системи «Залізний купол», пояснивши це побоюваннями, що «технологія може потрапити до рук іранців».

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Посольство також зазначило, що «замість „Залізного купола“» Ізраїль повернув США зенітно-ракетні комплекси Patriot, аби їх можна було передати Україні.

Водночас, сенатор Ван Голлен поставив під сумнів твердження Ізраїлю про те, що передача системи «Залізний купол» Україні створила б ризик потрапляння цієї технології до рук Ірану, зауваживши, що подібні побоювання не завадили США передати Україні цінні комплекси Patriot.

«Ми відправили туди всілякі чутливі технології», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні створюють власний аналог ізраїльського «Залізного купола».

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